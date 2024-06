Giant Mining beauftragt Legarza Exploration mit dem Straßenbau auf der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill

Vancouver, 17. Juni 2024 - Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es Legarza Exploration (Legarza) mit dem Bau neuer Straßen und Bohrstandorte auf der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill), einem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Pershing County, Nevada, beauftragt hat.Der Großteil der geplanten Straßenarbeiten wurde im Rahmen des Sanierungskostenvoranschlags des State of Nevada, Department of Conservation & Natural Resources, mit dem Bureau of Mining Regulation and Reclamation (BMRR) genehmigt, was einen sicheren und effizienten Zugang für die Explorationsbohrgeräte zu den Standorten für die Infill- und Erweiterungsbohrungen ermöglichen wird.Zurzeit wartet das Unternehmen auf die Genehmigung des Winnemucca District Office of the Bureau of Land Management (BLM) für einen kleinen Teil der Straße, der in einer Änderung des bestehenden BLM Notice Level-Plans, der im Mai 2024 eingereicht wurde, beschrieben wird. Mit dem Bau soll am oder um den 18. Juni 2024 begonnen werden.David Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp., sagte: Wir freuen uns darauf, unseren Betrieb auf Majuba Hill durch den Bau dieser neuen Straße voranzubringen. Legarza mit diesem wichtigen Infrastrukturprojekt zu beauftragen, unterstreicht unser Engagement, einen sicheren und effizienten Zugang zu den Bohrstandorten sicherzustellen. Diese Entwicklung stellt einen wichtigen Schritt bei unserem Explorations- und Betriebsplan für die anstehende Bohrsaison dar.Wie in der Pressemitteilung vom 30. Mai 2024 bekanntgegeben (siehe Pressemitteilung), wird der Bau der neuen Straße und des Standorts unsere Bohraktivitäten auf Majuba Hill unterstützen, einschließlich 3.900 geplanten Metern an RC-Bohrungen in 16 Bohrlöchern und 488 Metern an Kernbohrungen im bestehenden Explorationszielgebiet. Außerdem plant das Unternehmen, zwei tiefe Kernbohrlöcher niederzubringen, von dem jedes eine Tiefe von bis zu 1.066 Metern erreichen soll.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75943/2024_06_17_BFG_de_PRcom.001.pngAbbildung 1: Für 2024 geplante StraßenDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).Das Unternehmen berichtet, dass es gemäß des Aktienoptionsplans des Unternehmens insgesamt 525.000 Aktienoptionen (Optionen) über den Kauf von Stammaktien des Unternehmens an bestimmte Führungskräfte, Angestellte und Berater ausgegeben hat. Diese Optionen sind über einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Gewährungsdatum zu einem Preis von 0,75 $ pro Stammaktie in Stammaktien des Unternehmens umwandelbar. Alle Optionen laufen am 16. Juni 2025 aus.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 1.800.000 Restricted Stock Units (RSUs) an Führungskräfte, Direktoren, Angestellte und Berater des Unternehmens ausgegeben hat. Die RSUs sind ein Jahr lang gemäß des Restricted Share Unit Plans (der RSU-Plan) des Unternehmens gültig. Alle RSUs verlieren am 16. Juni 2025 ihre Gültigkeit.Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage und das mangelnde Angebot an Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Für das Board von Giant Mining Corp. David GreenwayDavid C. Für das Board von Giant Mining Corp. David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOJoel Warawa, VP of Corporate CommunicationsE: info@giantminingcorp.comT: 1 (855) 475-0745 Obwohl Giant Mining Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Giant Mining Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Gian Mining Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!