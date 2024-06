Tax-Loss Selling in Australien und Lithium-Sektor

In Australien endet das Steuerjahr zum 30.06. und somit geht es in die meist unschöne Phase der steuerlichen Verlustrealisierungen für die dort ansässigen Anleger. Was in Kanada immer im Dezember zu sehen ist, haben wir in Australien Ende Juni.Ein Sektor, der davon in diesem Jahr hart getroffen wird, ist der Lithium-Sektor. Die Stimmung ist in den vergangenen Tagen erneut deutlich schlechter geworden und dies steht im Gegensatz zu den gemeldeten Absatzzahlen von Elektrofahrzeugen. Auch wenn ich mich wiederhole, der Markt hier in Deutschland ist nicht maßgebend für den Rest der Welt.In China lagen die Absatzzahlen im Mai bei 804.000 Fahrzeugen, was 14% über den April-Zahlen und 33% über den Mai-2023 Zahlen lag:Auch die jüngsten Auktionen von Spodumen-Konzentrat, z.B. von Albemarle waren nicht so schlecht, wie man es anhand der Aktienkurse vermuten könnte. Es wurden 16.000 Tonnen Spodumen-Konzentrat zu einem Preis von 1.210 USD verkauft, was deutlich über den Tiefs lag: Link Allerdings gibt es Kräfte, die den Lithium-Sektor mit Worten und Taten drücken und das sind aus meiner Sicht die Short-Seller.Die Short-Quoten auf den Lithium-Aktien, egal ob in den USA oder in Australien sind nahe der Rekordniveaus. So sind derzeit zum Beispiel 13,62% aller Aktien von Albemarle (USA: ALB) leerverkauft:Die Aktie wurde in der vergangenen Woche unter das Jahrestief "gepresst":Auf einer Pilbara Minerals (ASX: PLS), einem der Vorzeigeproduzenten in Australien, liegt die Short-Position bei über 21,5%!!