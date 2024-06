Heraeus: Goldpreis hält sich angesichts der Falkenhaftigkeit der Fed

Der Goldpreis hat sich nach der falkenhaften Rhetorik und den Zinsprognosen der US-Notenbank recht gut gehalten, während die Nachfrage nach Silbermünzen nach Ansicht der Edelmetallstrategen von Heraeus zwischen den großen Produzenten stark divergiert, während die Spotpreise Unterstützung suchen. In ihrem jüngsten Edelmetallbericht stellen die Analysten, wie Kitco News berichtet, fest, dass der Goldpreis trotz der erneuten Zurückhaltung der Federal Reserve zugelegt hat."Am 12. Juni meldeten die USA einen relativ flachen US-Verbraucherpreisindex, der im Jahresvergleich um 3,3% stieg und auf saisonbereinigter Basis unverändert blieb - die niedrigsten Zahlen seit drei Jahren", hieß es. "Dies gab dem Goldpreis eine gewisse Unterstützung, obwohl die anschließenden Signale des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, die Zinssenkungen nach einer Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) zurückhaltend zu gestalten, nur vorübergehend waren.""Derzeit sind sich die Mitglieder des FOMC noch uneinig darüber, ob sie eine oder zwei Zinssenkungen in diesem Jahr befürworten sollen", so die Experten und fügten hinzu, dass der Swap-Markt immer noch eine 42%ige Chance einpreist, dass die Fed im Jahr 2024 eine Zinssenkung um 50 Basispunkte vornehmen wird. "Der Goldpreis konsolidiert nach wie vor seine Kursgewinne, wobei die Unterstützung um 2.280 Dollar je Unze weiterhin Bestand hat", hieß es.In Bezug auf Silber erklärten die Analysten, dass der Spotpreis des grauen Metalls, nachdem er nach der Fed-Sitzung vom 7. Juni unter die Marke von 30 Dollar je Unze gefallen war, in der vergangenen Woche zwischen 29 Dollar und 30 Dollar schwankte und damit eine wichtige Unterstützung testete. "Das Gold-Silber-Verhältnis stieg vom Tiefstand Anfang Juni (73) wieder auf 79 an, da sich Silber schlechter als Gold entwickelt hat und die Preise beider Metalle gefallen sind", so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de