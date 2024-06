Brasilien versucht, Chinas Einfluss auf die Seltene-Erden-Industrie zu lockern

Der Bergbaugigant Brasilien hat große Ambitionen, eine Industrie für Seltene Erden aufzubauen, da die westlichen Volkswirtschaften darauf drängen, sich die Metalle zu sichern, die für Magnete benötigt werden, die in der grünen Energie und in der Verteidigung zum Einsatz kommen, und Chinas Dominanz in der Lieferkette zu brechen, berichtet Investing.com . Zu den Vorteilen des Landes gehören niedrige Arbeitskosten, saubere Energie, geltende Vorschriften und die Nähe zu den Endmärkten, einschließlich der ersten Magnetfabrik Lateinamerikas, die einen sofortigen Abnehmer für die Metalle darstellen würde.Doch niedrige Preise für Seltene Erden, technische Herausforderungen und nervöse Kreditgeber behindern die Hoffnungen des lateinamerikanischen Landes, unter die fünf größten Produzenten Seltener Erden der Welt aufzusteigen. Das Tempo, in dem die brasilianischen Seltene-Erden-Projekte realisiert werden, wird ein Test dafür sein, wie erfolgreich der Westen beim Aufbau einer neuen fortschrittlichen Industrie sein wird, die China fast aus dem Nichts heraus erobern kann. Brasilien verfügt über die drittgrößten Seltene-Erden-Reserven der Welt. Die erste Seltene-Erden-Mine des Landes, Serra Verde, hat dieses Jahr die kommerzielle Produktion aufgenommen."Brasilien als potenzielle Quelle für Seltene Erden ist sehr interessant, da in den letzten Jahren einige sehr bedeutende Entdeckungen gemacht wurden", sagte Daniel Morgan von der Investmentbank Barrenjoey in Sydney. "Ich glaube, dass die brasilianischen Projekte außerhalb Chinas die wirtschaftlichsten Greenfield-Projekte sind, die es gibt." Die USA und ihre Verbündeten, die bei Metallen und Magneten der Seltenen Erden fast vollständig von China abhängig sind, haben sich vorgenommen, bis 2027 eine eigene Lieferkette aufzubauen, nachdem die Lieferungen während der COVID-19-Pandemie Anfang dieses Jahrzehnts unterbrochen wurden.© Redaktion GoldSeiten.de