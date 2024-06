Indien übertrifft den Rest der G20 bei Goldkäufen

Wenige Tage vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der indischen Parlamentswahlen hat die indische Zentralbank (RBI) in einer groß angelegten Aktion hundert Tonnen ihres Goldes, das zuvor in den inländischen Goldtresoren des Vereinigten Königreichs gelagert war, zurück nach Mumbai gebracht. Diese Entscheidung war die größte Verlagerung von Gold in indischem Besitz seit 1991, wie Atlantic Council berichtet. Die indische Zentralbank (RBI) führt jedoch nicht nur Goldreserven für die inländische Lagerung zurück, sondern ist auch federführend bei den Bemühungen, den Gesamtgoldbestand Indiens zu erhöhen. Nach Russlands Einmarsch in der Ukraine hat Indien mehr und schneller Gold gekauft als jedes andere Land der Gruppe der Zwanzig (G20), einschließlich Russland und China.Länder wie Indien haben sich die Reaktion des Westens auf die russische Invasion angesehen und die Verlässlichkeit von Reserven in traditionellen Währungen überdacht, da diese Vermögenswerte von anderen Regierungen und Banken blockiert oder blockiert werden könnten. Die RBI hat ihre Goldreserven seit Dezember 2017 kontinuierlich aufgestockt, um ihre Fremdwährungsanlagen zu diversifizieren und den Inflationsdruck zu mindern. Die jüngste Beschleunigung der Goldakkumulation deutet jedoch auf einen strategischen Wechsel als Reaktion auf die Geopolitik hin.Genau darauf spielte RBI-Gouverneur Shaktikanta in seiner jüngsten Pressekonferenz im April an. Als er nach der Volatilität der Reserven gefragt wurde, verwies er direkt auf den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Unsicherheit. Am selben Tag erklärte der Chefvolkswirt einer der größten öffentlichen Banken Indiens, Madan Sabnavis: "Der US-Dollar ist zwar historisch gesehen eine stabile Währung, aber seine Zuverlässigkeit hat nach dem Ukraine-Konflikt abgenommen."Nicht nur beim Tempo der Käufe ist Indien führend. Die RBI ist unter den asiatischen G20-Ländern auch führend, was den prozentualen Anteil von Gold an ihren Reserven angeht. Im Jahr 2024 wird Indien im Vergleich zu China prozentual doppelt so viel Gold halten. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Indien, wie China und die meisten anderen Volkswirtschaften, immer noch nur einen geringen Prozentsatz seiner Reserven in Gold hält.© Redaktion GoldSeiten.de