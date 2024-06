Explorer Terra Balcanica beendet erste Tranche von Privatplatzierung

[wp= 4251]Terra Balcanica Resources Corp.[/wp] gab kürzlich bekannt, dass es die erste Tranche seiner Privatplatzierung abgeschlossen hat. In deren Rahmen wurden 2.057.500 Einheiten zu einem Preis von 0,10 Dollar für einen Bruttoerlös von 205.750 Dollar ausgegeben.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant. Jeder Kaufwarrant berechtigt den Halter bis zum 17. Juni 2027 eine weitere Aktie zu einem Preis von 0,15 Dollar zu erwerben. Die Nettoeinnahmen sollen für allgemeine Kapitalzwecke sowie zur Finanzierung eines Bohrprogramms verwendet werden.Terra Balcanica ist ein Explorationsunternehmen für Polymetalle und Energiemetalle, das sich auf große Mineralsysteme auf dem Balkan in Südosteuropa und im Norden von Saskatchewan, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen hält 90% am Viogor-Zanik Projekt in Ost-Bosnien und Herzegowina und besitzt 100% der Ceovishte Mineralexplorationslizenz in Südserbien. Die kanadischen Assets umfassen ein zu 100% optioniertes Portfolio von Uran-Lizenzen am Rande des weltbekannten Athabasca-Beckens: Charlot-Neely Lake, Fontaine Lake, Snowbird South Pendleton.© Redaktion MinenPortal.de