Ölpreis (Brent): Kursausbruch läuft an

Nach einer Seitwärtsbewegung am mittelfristigen Abwärtstrend konnte Brent diesen am Montag direkt dynamisch nach oben durchbrechen. Auch die Hürde bei 83,52 USD konnte im späten Handel nachhaltig überwunden werden.Es bietet sich die Chance, den Anstieg nach dem Überwinden des mittelfristigen Abwärtstrends auszudehnen. Spielraum ist bis in den Bereich der 85,10 USD vorhanden, bevor davon ausgehend nochmals ein Rücksetzer einkalkuliert werden kann. Oberhalb der 85,10 USD öffnet sich der Weg dann in Richtung 88,60 USD. Abgaben unter 83,52 USD sollten aus Sicht der Bullen bereits vermieden werden.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)