Kingston Resources Ltd.: Übertageabbau hat begonnen

Kingston hat mit dem Übertageabbau auf dem Pearse North Projekt begonnen: Link Die ersten Sprengungen wurden am 11. Juni durchgeführt und das freigelegte Erz wird auf Halde gelegt. Die Erneuerungen in der Aufbereitungsanlage sollen planmäßig vorangehen und das Management will im Juli damit beginnen, das Erz von Pearse North aufzubereiten.Das Unternehmen liegt im eng gesteckten Zeitplan und baut nun einen entsprechenden Erzvorrat auf, um dann in den nächsten Wochen die Anlage mit dem Oxid-Erz zu betreiben. Für die Tailings-Aufbereitung war die Anlage gut ausgelegt und es bleibt zu hoffen, dass auch das Oxid-Erz entsprechend gut ausgebeutet werden kann.Mit dem Open-Pit Mining steigen auch die Verpflichtungen, vor allem, was das Personal angeht. Kingston Resources hat bereits 15 neue Arbeiter eingestellt, weitere 13 sollen folgen. Der Kostenblock ist also nicht zu unterschätzen, so dass die Produktion auch entsprechend Profit abwerfen muss.Das Unternehmen geht nun in eine sehr kritische Phase. Risiken lauern überall und deshalb warte ich auch die ersten handfesten Produktionsdaten ab, bevor ich weitere Entscheidungen treffe.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport