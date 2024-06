Deutschland taumelt weiter gen Abgrund, während Frau Baerbock über eine Kanzlerkandidatur nachdenkt.Dr. Markus Krall findet erneut klare Worte. Seiner Ansicht nach sollen die Unternehmen die Aussetzung der Wegzugbesteuerung nutzen und scharenweise das Land verlassen und so Politik und Wähler zum Umdenken bewegen. Die Absetzbewegung der Firman habe erst begonnen.Silber bleibt spannend. "The Chart Degan" sieht Silber in den nächsten 2-3 Jahren extrem ansteigen. In China bleibt die Nachfrage hoch und die Bestände der SFE bleiben weiter unter 700 t.Der russische Präsident Putin trifft in Nordkorea ein, während die Spannungen an der Grenze zu Südkorea zunehmen. Gleichzeitig gibt die Nato zu, ukrainische F-16 würden von Nato-Piloten bedient. Es ist angerichtet.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)