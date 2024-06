Wells Fargo: Goldpreis erst aufgewühlt, dann wieder auf Rekordniveau

In einem Interview mit Kitco News erklärte John LaForge, Leiter des Bereichs Real Asset Strategy bei Wells Fargo, dass er erst in den letzten Monaten des Jahres mit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve rechnet. Er fügte hinzu, dass der Markt solide Anzeichen dafür sieht, dass die aggressive Geldpolitik der Federal Reserve ihr Limit erreicht hat. Bis dahin, so LaForge, wird der Markt dem natürlichen Auf und Ab auf den Einzelhandelsmärkten ausgeliefert sein. Er wies darauf hin, dass die Verbraucher in Asien, angeführt von chinesischen und indischen Käufern, den physischen Goldmarkt maßgeblich angetrieben und die Preise in der Nähe von Rekordwerten gestützt haben.Er fügte jedoch hinzu, dass diese Dynamik an ihre Grenzen stoßen könnte, da diese Verbraucher mit einer Kombination aus erhöhten Goldpreisen und schwächeren inländischen Währungen aufgrund der unveränderten Stärke des US-Dollar konfrontiert sind. "Wenn Sie ein indischer Verbraucher sind, ist Ihr Gold seit Jahresbeginn plötzlich 30% teurer geworden", meinte er. "Im Allgemeinen stellen wir bei den Verbrauchern fest, dass sie nicht aufhören zu kaufen. Sie kaufen nur ein bisschen weniger. Deshalb denke ich, dass der Goldpreis in den nächsten sechs Monaten noch ein wenig schwanken wird."LaForge erklärte, dass jede Art von Liquiditätsereignis oder quantitativer Lockerung ausreichen würde, um den Goldpreis auf Allzeithochs zu treiben. "Es mag ein oder zwei Jahre dauern, aber die Zeichen stehen auf Sturm, wenn man die Zinssätze betrachtet. Die Zinsen können nicht mehr viel höher steigen", meinte er. "Höhere Zinssätze werden zu einem großen Problem für die Regierungen werden, die mit einem hohen Schuldenstand zu kämpfen haben. Es wird Druck ausgeübt werden, um sicherzustellen, dass die Zinssätze nicht zu steigen beginnen. Das gilt nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt, und deshalb wenden sich so viele Zentralbanken dem Gold zu."© Redaktion GoldSeiten.de