Platin - Kursrutsch unterbrochen

Mit dem ersten Bruch der Unterstützung bei 1.032 USD ebbte die steile, Ende April gestartete Kaufwelle bei Platin Ende Mai bereits ab und ging nach einer kurzen Erholungsphase in eine dynamische Abwärtsbewegung über. Diese erreichte zuletzt die markante Unterstützung bei 938 USD. Kurz vor einem weiteren übergeordneten Verkaufssignal setzte sich allerdings eine leichte Erholung in Gang, die wie erwartet ihren Weg in Richtung der Widerstandsmarke bei 988 USD findet.Der Abwärtstrend ist intakt, könnte bei einem Anstieg über 988 USD allerdings weiter unterbrochen bleiben und Platin bis 1.013 USD klettern. An dieser Stelle stünde die Fortsetzung der steilen Verkaufswelle der letzten Wochen an.Dabei wäre bereits ein Rückfall unter 956 USD bärisch zu werten und würde für einen weiteren Angriff auf die 938-USD-Marke sorgen. Wird die Haltemarke unterschritten, dürfte der Kurs bis 910 USD zurückfallen. An dieser Stelle hätte die Käuferseite die Chance, eine Stabilisierungsphase einzuleiten. Darunter wären dagegen Verluste bis an das Tief aus dem März und den Support bei 865 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)