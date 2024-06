WGCU-Umfrage: Rekordprozentsatz der Zentralbanker erwartet einen Anstieg der Goldbestände

Der höchste Prozentsatz von Zentralbankern seit mindestens sechs Jahren erwartet, dass ihre Goldbestände steigen werden, wie eine am Dienstag veröffentlichte, vielbeachtete Umfrage ergab, berichtet MarketWatch . Die jährliche Umfrage des World Gold Council, für die 70 Banker befragt wurden, ergab, dass 29% der befragten Zentralbanker planen, ihre Goldreserven in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen - der höchste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 2018.Im vergangenen Jahr legten die Zentralbanken mit 1.037 Tonnen die zweithöchste Goldmenge aller Zeiten an, nach einem Rekord von 1.082 Tonnen im Jahr 2022, so der Rat. "Die geplanten Käufe sind hauptsächlich durch den Wunsch motiviert, ein neues Gleichgewicht zu einem bevorzugten strategischen Niveau der Goldbestände, der inländischen Goldproduktion und der Bedenken der Finanzmärkte, einschließlich höherer Krisenrisiken und steigender Inflation, herzustellen", so der Bericht.Die wichtigsten Faktoren, die von den Banken angeführt werden, die sich dem Gold zuwenden, sind die Risikominderung und die Vorbereitung auf weitere globale politische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie die Nutzung seines langfristigen Wertes, seiner Leistung während einer Krise und seiner Rolle als Portfolio-Diversifizierung, so zitiert Morningstar den Bericht. "Außerordentlicher Marktdruck, beispiellose wirtschaftliche Unsicherheit und politische Umwälzungen auf der ganzen Welt haben dazu geführt, dass Gold für die Zentralbanken im Vordergrund steht", erklärte Shaokai Fan, globaler Leiter der Zentralbanken und Leiter des Asien-Pazifik-Raums beim World Gold Council.Der Bericht des World Gold Council zeigt außerdem, dass fast zwei Drittel der Befragten erwarten, dass der DXY-Anteil des US-Dollar an den Reserven in den nächsten fünf Jahren sinken wird. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 sind 55% und im Jahr 2022 etwa 42% der Befragten dieser Ansicht.Die vollständige Umfrage finden Sie in englischer Sprache auf der Seite des World Gold Council © Redaktion GoldSeiten.de