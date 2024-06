Ein Blick auf das VAE-Handelsabkommen: Gold- und Silberimporte steigen 2023-24 um 210%

Indiens Gold- und Silberimporte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem wichtigen Partner des Freihandelsabkommens, stiegen um 210% auf 10,7 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2023-24, was Bedenken über unbeabsichtigte Folgen von Zollzugeständnissen im Rahmen des CEPA-Handelsabkommens aufkommen ließ, so ein Bericht der Global Trade Research Initiative (GTRI) vom Montag, wie Telegraph India meldet. Der Anstieg habe Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und möglicher Nachteile des Freihandelsabkommens (FTA) zwischen Indien und dem Golfstaat ausgelöst, heißt es in dem Bericht.Der schwindelerregende Anstieg der Importe steht in krassem Gegensatz zu einem 9,8%igen Rückgang der Gesamteinfuhren aus den VAE im vorangegangenen Geschäftsjahr, was auf eine deutliche Verlagerung hin zu Edelmetallen hindeutet. Analysten verweisen auf die Zollvergünstigungen im Rahmen des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (CEPA) zwischen Indien und den VAE als Hauptgrund für diesen Anstieg. Indien erhebt derzeit einen Zollsatz von 7% auf unbegrenzte Silbereinfuhren und gewährt eine Ermäßigung von 1% auf die ersten 160 Tonnen Gold, die aus den VAE eingeführt werden. Dies schafft eine beträchtliche Arbitragemöglichkeit und macht Einfuhren aus den VAE im Vergleich zu anderen Ländern erheblich billiger.In dem Bericht werden mehrere Bedenken hinsichtlich dieses Trends geäußert, wie etwa der Verlust von Staatseinnahmen. Dem Bericht zufolge sollten die hohen Einfuhrzölle auf Edelmetalle (15%) der indischen Regierung Einnahmen verschaffen. Die vergünstigten Sätze im Rahmen der CEPA führen jedoch zu einem erheblichen Rückgang der Steuereinnahmen. GTRI schätzt einen Verlust von 1,01 Mrd. Rupien allein für Silberimporte im GJ24. Dieser Rückgang könnte sich auf die staatlichen Ausgabenpläne für Infrastruktur und Sozialprogramme auswirken.© Redaktion GoldSeiten.de