Simbabwes neue goldgedeckte Währung: Kann der ZiG Vertrauen und Stabilität wiederherstellen?

Wenn die Worte "Simbabwe" und "Währungen" in einem Satz genannt werden, denken viele an die chronische Hyperinflation, die Simbabwe von Anfang der 2000er Jahre bis 2009 erlebte, und an den berüchtigten 100-Billionen-Dollar-Schein, den die simbabwische Zentralbank in einem verzweifelten Versuch herausgab, die Hyperinflation zu bewältigen.Diese hyperinflationäre Phase - in der die Inflationsrate Simbabwes im November 2008 einen astronomischen Höchststand von 89,7 Sextillionen Prozent erreichte - wurde erst unter Kontrolle gebracht, als das Land 2009 den damaligen Simbabwe-Dollar aufgab und zu einem Mehrwährungssystem überging, in dem offiziell der US-Dollar und andere Fremdwährungen verwendet wurden. Dadurch stabilisierten sich die Inflationsraten Simbabwes zwischen 2010 und 2018 auf einem "normalen" Niveau.Doch dann führte Simbabwe 2019 einen neuen simbabwischen Dollar (ZWL) ein, verbot die Verwendung ausländischer Währungen und begann mit dem zügellosen "Drucken" des ZWL, was wiederum das Vertrauen in die Währung des Landes torpedierte, die Wirtschaft destabilisierte und ab 2019 zu einer Inflationsspirale führte, trotz der rückwirkenden Wiedereinführung ausländischer Währungen wie des US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel.Aus diesem Grund ist es sehr interessant, dass Simbabwe Anfang April 2024 eine weitere neue Umlaufwährung als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Dies ist der sechste Versuch seit 2008, eine neue Währung einzuführen, und der jüngste Versuch, die simbabwische Wirtschaft zu stabilisieren und die anhaltende Inflation in den Griff zu bekommen, die im März 2024 eine jährliche Rate von 55% erreicht hatte. Diese neue Währung mit dem Namen ZiG, die in Form von umlaufenden Banknoten und Münzen ausgegeben wird, unterscheidet sich jedoch deutlich von den vorangegangenen Währungsversuchen, da sie sich als goldgedeckte Währung ausgibt.Während sie umgangssprachlich als goldgedeckte Währung bezeichnet wird, handelt es sich beim neuen ZiG (die Abkürzung steht für Zimbabwe Gold) laut dem Gesetz, mit dem er eingeführt wurde, korrekterweise um eine Währung, "die durch einen Korb von Devisenreserven und Edelmetallen (hauptsächlich Gold) und wertvollen Mineralien gedeckt ist, die von der Reserve Bank [von Simbabwe] in ihren Tresoren als Teil der Naturalabgaben gehalten und verwahrt werden".Der ZiG wird auch als "strukturierte" Währung bezeichnet, was lediglich bedeutet, dass er durch einen Korb von Devisen und Gold gedeckt oder verankert und an einen Wechselkurs gekoppelt ist, der an den Wert der gedeckten Währung gebunden ist. Nach den Regeln des ZiG kann die Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) ZiG-Banknoten und -Münzen nur gegen den Wert der Reserven ausgeben, die die Zentralbank hält (Devisenreserven und Gold/Edelmetalle in ihren Tresoren).Zum Zeitpunkt der Einführung am 5. April 2024 waren die Geschäftsbanken Simbabwes verpflichtet, alle bestehenden Simbabwe-Dollar-Guthaben in die neue ZiG-Währung umzutauschen, und ab diesem Zeitpunkt wurde der ZiG zum gesetzlichen Zahlungsmittel Simbabwes (neben dem US-Dollar und anderen Fremdwährungen wie dem südafrikanischen Rand, dem Euro und dem Pfund Sterling). Anfang April wurden in Simbabwe noch etwa 85% aller Transaktionen in US-Dollar abgewickelt.Derzeit werden ZiG-Scheine in den Stückelungen 1, 2, 5, 10, 20. 50, 100 und 200 ZiG ausgegeben. Am Umstellungstag (5. April) entsprach 1 ZiG dem Gegenwert von 1 Milligramm 99% reinem Gold, bewertet zum Kassapreis des Goldes an diesem Tag. Die tatsächliche Umrechnung (als die Banken alle alten ZWL-Kontoguthaben in ZiG umrechneten) erfolgte zum Kurs von 1 ZiG = 2.498,72 ZWL.Eine schnelle Überprüfung vor Ort ergab, dass 1 Gramm Gold zum Schlusskurs am 5. April 74,91 USD kostete und 1 Milligramm 0,07491 USD, und der ZWL/USD-Kurs lag bei 30.530 ZWL für 1 US-Dollar, so dass sich ein Umrechnungskurs von (0,07491 * 0,99 * 30.530) = 2.264 ergibt, was dem von der Bank verwendeten Kurs ziemlich nahe kommt (und der Wechselkurs war zu dieser Zeit ohnehin notorisch volatil).Bei 1 Zig = (0,07491 * 0,99 = 0,0741609) bedeutete dies, dass 1 US-Dollar = 13,48 ZIG. Dies liegt sehr nahe an den 13,56 ZiG je US-Dollar, die Bloomberg in einem Artikel vom 5. April zu diesem Thema nennt. Wie auch immer man es betrachtet, man kann erkennen, dass der Wert der ZiG zum Zeitpunkt der Einführung an den Goldpreis gekoppelt war.In Zukunft wird der Wert des ZiG definiert als "die Inflationsdifferenz zwischen der Inflationsrate des ZiG und des US-Dollar sowie die Preisentwicklung des Korbs von Edelmetallen (hauptsächlich Gold) und wertvollen Mineralien, die von der Reserve Bank als Reserven gehalten werden." Auch hier ist der laufende Wert der ZiG (zumindest theoretisch) an den Goldpreis gebunden.Die RBZ behauptet, am 5. April "Reserven in Höhe von 100 Mio. USD in bar und 2.522 Kilogramm Gold (185 Mio. USD)" gehalten zu haben, d.h. insgesamt 285 Mio. USD. Diese 285 Mio. USD, so die RBZ, deckten mehr als das Dreifache des Gesamtwerts aller ZiG-Währungen, die zu diesem Zeitpunkt konvertiert und in Umlauf waren.Aber abgesehen von der Schlagzeile, dass die RBZ 2.522 Kilogramm Gold (etwa 2,5 Tonnen) in ihren Tresoren aufbewahrt, ist dies in Wirklichkeit nicht ganz korrekt. Wie sich herausstellt, befinden sich in den Tresoren der RBZ in Simbabwes Hauptstadt Harare 1,1 Tonnen Gold. Die RBZ verfügt auch über andere Edelmetalle, darunter Diamanten, die nach Angaben der RBZ einen Gegenwert von 0,4 Tonnen Gold haben. Damit beläuft sich der Gesamtbestand auf 1,5 Tonnen (Gold und Goldäquivalente).Die RBZ gibt außerdem an, dass sie zusätzlich 1 Tonne Gold "offshore" hält, aber der Standort dieses Offshore-Goldes wurde nicht veröffentlicht. Mit dieser zusätzlichen 1 Tonne Offshore-Gold erhöht sich der Gesamtbestand auf die behaupteten 2,5 Tonnen Gold. Dies geht aus einer Erklärung des Gouverneurs der RBZ, John Mushayavanhu, vom 5. April 2024 hervor:"Ich kann bestätigen, dass wir 1,1 Tonnen Gold und andere wertvolle Mineralien in Form von Diamanten haben, die, wenn sie in Gold umgewandelt werden, 0,4 Tonnen entsprechen, so dass sich insgesamt 1,5 Tonnen in unserem Besitz befinden. Außerdem haben wir eine weitere Tonne Gold im Ausland gelagert. Insgesamt handelt es sich bei unseren Goldreserven um 2,5 Tonnen im Wert von etwa 225 Mio. USD, zusammen mit 100 Mio. USD in bar."Nach den Regeln des ZiG kann die RBZ ZiG-Banknoten (und in Zukunft ZiG-Münzen) nur bis zum Wert der von ihr gehaltenen Reserven ausgeben, und die in Umlauf befindliche ZiG-Währung muss vollständig durch diese Reserven gedeckt sein.