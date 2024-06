Thailand treibt gemeinsam mit China den Goldbullenmarkt an

Thailand hat seine langjährige Preisempfindlichkeit gegenüber dem Goldpreis aufgegeben und ist jetzt ein Goldkäufer, der den Preis in die Höhe treibt, genau wie China. Die gegenwärtigen Veränderungen auf dem globalen Goldmarkt, bei denen sich die Preissetzungsmacht nach Osten verlagert, könnten ein Vorläufer für eine Umgestaltung der internationalen Währungsordnung sein. Möglicherweise wird der Handel im Osten über ein System abgewickelt, das lokale CBDCs miteinander verbindet, während verbleibende Ungleichgewichte in Gold übertragen werden.Bis zum Jahr 2021 waren viele Länder Asiens fast ein Jahrhundert lang goldpreisempfindlich: Sie kauften, wenn der Goldpreis stabil oder rückläufig war, wurden aber schnell zu Verkäufern, wenn der Preis stieg. Während dieser Zeit wurde der Goldpreis im Westen festgelegt, und der Osten dämpfte die Volatilität, was in meinem Artikel " Eine neue Betrachtung der West-Ost-Ebbe und -Flut des Goldes " am besten dargestellt wird.Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 begannen sich die Dinge auf dem globalen Goldmarkt zu ändern, was ich in " Der Westen verliert die Kontrolle über den Goldpreis " (August 2023) und "China hat die Kontrolle über den Goldpreis vom Westen übernommen" (März 2024) beschrieben habe. Wie die Titel der Artikel andeuten, setzten der Krieg und die daraus resultierenden Sanktionen gegen Russland groß angelegte Goldkäufe durch die Chinesen in Gang, die von preissensibel zu preistreibend wurden.Internationale Handelsstatistiken zeigen, dass Thailand China seit November 2023 gefolgt ist. Anstatt kontinuierlich zu akkumulieren und bei Preiserhöhungen zu verkaufen, war Thailand ein solider Nettoimporteur, während der Goldpreis um 20% von 72.100 thailändischen Baht je Unze im Oktober 2023 auf 85.700 thailändischen Baht im April 2024 (von 2.000 Dollar auf 2.300 US-Dollar) stieg.Es besteht Einigkeit darüber, dass die erhöhte Nachfrage in Thailand auf geopolitische Spannungen zurückzuführen ist. Neben einer langen Tradition des Goldsparens wird die thailändische Bevölkerung zum Kauf von Gold angeregt, da auch ihre Zentralbank das Edelmetall anhäuft. Seit der großen Finanzkrise hat die thailändische Zentralbank (BOT) ihre Goldreserven von 84 Tonnen auf 236 Tonnen fast verdreifacht.Ende Oktober 2023 sagte der stellvertretende Gouverneur der BOT für monetäre Stabilität, Alisara Mahasandana, in einem Interview, dass Gold in einer Zeit hoher Inflation und wachsender geopolitischer Risiken ein relativ sicherer Hafen sei. "Wir müssen ein widerstandsfähiges Portfolio gegen alle Schocks und Veränderungen um uns herum schaffen... [Gold] ist ein Absicherungsinstrument bei hoher Inflation und politischer Unsicherheit sowie bei geopolitischen Ereignissen. Es ist gut für die Risikodiversifizierung", meinte sie. Sie fügte hinzu, dass die Aussichten für Anleihen von Ländern, die bisher als sicher galten, unsicher sind.