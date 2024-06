Gold - Offener Schlagabtausch

Die dynamische Rallyphase der ersten Monate des Jahres erreichte beim Goldpreis im April mit dem Anstieg auf 2.431 USD einen vorläufigen Höhepunkt. Zwar gelang im Mai ein neues Rekordhoch, doch schon damals hatte sich das Aufwärtsmomentum erheblich reduziert. In den letzten Wochen folgte eine Korrektur, bei der bislang die Unterseite einer sich abzeichnenden Seitwärtsspanne verteidigt werden konnte. Noch halten die Unterstützungen bei 2.286 und 2.267 USD also den Abwärtsbewegungen stand und Gold zieht an der Unterseite einer gebrochenen Aufwärtstrendlinie nach oben.Weiterhin ist eine hohe Korrektur ohne einen Abverkauf unter 2.286 USD möglich. Dafür müssen die Käufer jetzt aber die Hürden bei 2.341 und 2.355 USD überwinden. In diesem Fall könnte ein Anstieg bis an die zentrale Kursbarriere bei 2.387 USD gelingen. Ein solides Kaufsignal mit der Chance auf neue Rekordhochs im Bereich des Kursziels bei 2.460 USD wäre aber erst über dieser Marke aktiviert.Bis dahin kann Gold jederzeit die nächste Korrekturphase starten. Abgaben unter 2.306 USD bilden dafür den Auftakt. Sollte im weiteren Verlauf auch der Support bei 2.286 USD unterschritten werden, wäre ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend in der Lage, den Kurs bis 2.222 und 2.195 USD zu drücken. Unter dieser Marke stünde bereits eine Verkaufswelle bis 2.141 und 2.076 USD an.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)