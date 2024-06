Société Générale gibt Gold nicht vor den US-Wahlen im November auf

Die geopolitische Ungewissheit, die die Länder dazu veranlasst, sich vom US-Dollar abzuwenden, ist nach Ansicht einer internationalen Bank ein guter Grund für Anleger, eine Kernposition in Gold beizubehalten, berichtet Kitco News . Am Mittwoch veröffentlichte die französische Bank Société Générale ihre Multi-Asset-Portfoliostrategie für das dritte Quartal, in der sie bekannt gab, dass sie einen Anteil von 5% an Gold beibehält, auch wenn sie ihr Gesamtengagement in Rohstoffen reduziert."Wir sehen eine wachsende Wahrscheinlichkeit, dass die OPEC, insbesondere Saudi-Arabien, den Willen zeigt, verlorene Marktanteile auf dem Tiefstand von mehreren Jahrzehnten zurückzugewinnen, wie es Ende 1985 oder 2014 der Fall war. Wir sind eindeutig bearisch gegenüber Öl, das sollte verhindern, dass man zu vorsichtig auf seine Investitionen Profil sein", so die Analysten der Bank.Unterdessen erklärte SogGen, dass es seine Goldbestände vor den US-Wahlen im November nicht verändern wolle. "Die Entscheidung, die USD-Aktiva der russischen Zentralbank auf unbestimmte Zeit einzufrieren, wird die Zentralbanken des globalen Südens zu mehrjährigen Goldkäufen zwingen, um ihre Reserven zu schützen. Im Vorfeld der US-Wahlen halten wir ein hohes Gewicht in Gold", so die Analysten."Gold war in der ersten Jahreshälfte eine der renditestärksten Anlagen und rangierte zwischen Japan und US-Aktien", erklärten die Analysten. "Überkäufe, Inflationsstabilität, steigende Staatsdefizite, Geopolitik und die Diversifizierung der Zentralbanken/Währungsbehörden untermauern unsere seit langem bestehende optimistische Sicht auf das Metall."Die Analysten meinten, sie erwarten keine wesentlichen Veränderungen im Portfolio, bis die Federal Reserve die Zinsen senkt. Sie wiesen auch darauf hin, dass die US-Notenbank angesichts der anhaltenden Stärke der US-Wirtschaft möglicherweise nicht vor 2025 mit einer Zinssenkung beginnen wird.© Redaktion GoldSeiten.de