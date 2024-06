Omega Pacific Resources startet 1. Bohrprogramm in seinem Konzessionsgebiet Williams

20. Juni 2024 - Omega Pacific Resources Inc. (CSE: OMGA, OTCQB: OMGPF, FWB: Q0F) (Omega oder das Unternehmen) gibt den Start seines Bohrprogramms 2024 (Phase 1) im Konzessionsgebiet Williams in Golden Horseshoe, British Columbia, bekannt. Die derzeitigen Bohrungen konzentrieren sich auf die Expansion und Erweiterung der vor kurzem entdeckten Mineralisierung in Bohrloch WM22-02 im Prospektionsgebiet GIC des Konzessionsgebiets, das während der letzten Bohrkampagne des Projekts 2022 in der Mineralisierung endete.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75982/Omega_200624_DEPRCOM.001.jpeghttps://youtu.be/MQVEoj-hUoA- Bis zu 2.000 m Diamantbohrungen, einschließlich Erweiterungsbohrungen in Streichrichtung und in der Tiefe in der Umgebung von Bohrloch WM22-02.o WM22-02 ergab im Jahr 2022 50 Meter mit 2,2 g/t Gold und endete in der Mineralisierung, sodass dessen vollständige Mächtigkeit noch nicht bekannt ist.- In Phase 1 werden insgesamt drei Bohrlöcher ausgeführt, und zwar alle ausgehend von der gleichen Bohrplattform in GIC.- Omega Pacific beauftragte APEX Geoscience Ltd (APEX) mit der Koordinierung und Durchführung seines Phase-1-Bohrprogramms. APEX beaufsichtigte mehrere Projekte im Gebiet Golden Horseshoe, unter anderem das Projekt Lawyers-Ranch von Thesis Gold und das Projekt Tatogga von Newmont.Jason Leikam, CEO von Omega Pacific, erklärte dazu wie folgt: Der Beginn der Bohrungen in Williams ist ein bedeutender Meilenstein für unser Team von Omega Pacific. Um schnell ein tiefergehendes Verständnis der Mineralisierung in GIC zu erlangen, haben wir Vorbereitungen getroffen, um die Untersuchungen des ersten Bohrlochs zu beschleunigen, damit wir in der Lage sind, in diesem Sommer so bald wie möglich die Ergebnisse des Programms zu melden. Wir freuen uns, auf das unglaubliche geologische Wissen zurückgreifen zu können, das APEX im Toodoggone District in Sachen Management und Beaufsichtigung von Entdeckungen und neuen Ressourcen in unmittelbarer Nähe unseres Konzessionsblocks erworben hat.Darüber hinaus meldet das Unternehmen eine geplante, nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung von bis zu 3.424.657 Stammaktien des Unternehmens, die als Flow-Through-Aktien (im Sinne von Subsection 66 (15) des Income Tax Act (Kanada) zulässig sind (die Flow-Through-Aktien), und zwar zu einem Preis von 0,73 $ pro Aktie für einen gesamten Bruttoerlös von bis zu 2.500.000 $ (das Emissionsangebot).Das Unternehmen wird den Bruttoerlös aus dem Emissionsangebot für die Tätigung zulässiger kanadischer Explorationsaufwendungen verwenden, die als Flow-Through-Aufwendungen für die Förderung kritischer Mineralien im Sinne des Income Tax Act (Kanada) für die Projekte des Unternehmens in British Columbia zuschussberechtigt sind (die zuschussberechtigten Aufwendungen). Alle zuschussberechtigten Aufwendungen werden mit Wirkung ab dem 31. Dezember 2024 zugunsten der Zeichner der Flow-Through-Aktien aufgegeben.Die Flow-Through-Privatplatzierung umfasst Flow-Through-Aktien (jeweils eine FT-Aktie) des Unternehmens zu einem geplanten Zeichnungspreis von 0,73 $ pro FT-Einheit (jeweils ein FT-Aktienpreis). Alle im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum und den Weiterverkaufsregelungen des entsprechenden Wertpapierrechts sowie bestimmten Vollzugsbedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der entsprechenden Wertpapieraufsichtsbehörden, einschließlich der Canadian Securities Exchange. Vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung kann das Unternehmen den Umfang der Privatplatzierung erhöhen.Das Unternehmen wird den Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten für die Tätigung zulässiger kanadischer Explorationsaufwendungen verwenden, die als Flow-Through-Aufwendungen für die Förderung kritischer Mineralien im Sinne des Income Tax Act (Kanada) gelten.Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es mit Spark Newswire (Spark) eine Vereinbarung über Consulting- und Kapitalmarktberatungsleistungen (die Spark-Vereinbarung) abgeschlossen hat. Gemäß der Spark-Vereinbarung erklärt sich Spark bereit, bestimmte Investor-Relations-, Consulting- und Beratungsleistungen zu erbringen, die unter anderem folgendes umfassen: (i) Social-Media-Kampagnen zum Markenbewusstsein, (ii) Content- und Kommunikationsstrategien, und (iii) technische Marktanalyseservices (zusammen die Services). Als Gegenleistung für die Services hat sich das Unternehmen bereit erklärt, ein Bar-Honorar in Höhe von 30.000 USD zu zahlen. Die Spark-Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von drei Monaten und kann einvernehmlich verlängert werden.Robert LHeureux (P.Geol), ein Direktor von Omega Pacific Resources, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101- Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft, validiert und genehmigt. Herr LHeureux überwacht die Planung und Ausführung der Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Williams.Omega Pacific ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf die Erschließung von Mineralprojekten mit Basis- und Edelmetallvorkommen gerichtet ist.Jason Leikam, Chief Executive Officer & DirektorTel: +1 (778) 650 4255E-Mail: jason@omegapacific.ca Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die CSE und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. 