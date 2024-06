Goldman Sachs: Gold kann helfen, sich gegen die US-Wahl abzusichern

Die Strategen von Goldman Sachs sind der Meinung, dass Gold eine Möglichkeit zur Absicherung von Inflationsrisiken ist, die sich aus den US-Wahlen ergeben, berichtet MarketWatch . Ihrer Ansicht nach würde ein republikanischer Wahlsieg bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen die größten Risiken für die Inflation und die Anleiherenditen mit sich bringen, die sich aus höheren Einfuhrzöllen, einer langsameren Einwanderung, strengeren Sanktionen gegen iranisches Öl, niedrigeren Steuern und, wie Goldman es formuliert, "stärkeren Versuchen, die Fed-Politik zu beeinflussen" ergeben. Ein Wahlsieg der Demokraten birgt seine eigenen Risiken, insbesondere eine starke Erhöhung der Unternehmenssteuern, so das Goldman-Team.Die Strategen unter der Leitung von Daan Struyven nennen vier Gründe, warum Gold eine Absicherung sein kann. Der erste Grund ist die Ansicht, dass Gold bis zum Jahresende auf 2.700 Dollar je Unze steigen könnte, dank der soliden Nachfrage der Zentralbanken der Schwellenländer und der asiatischen Haushalte. Gold könnte um weitere 15% steigen, wenn die Sanktionen so stark ansteigen wie seit 2021, so die Goldman-Strategen. Ein weiterer potenzieller Anstieg um 15% ergibt sich aus einer Ausweitung der US-Credit-Default-Swaps um eine Standardabweichung, wenn es Bedenken hinsichtlich der Rückzahlung der Schulden der US-Regierung gibt."Da die Amtszeit des Vorsitzenden Powell im Mai 2026 ausläuft und sich die vorherige Trump-Regierung stärker als ihre Vorgänger über die Haltung der Fed geäußert hat, könnte es am Markt eine größere Besorgnis über eine mögliche Unterordnung der Fed geben, was den Goldpreis wahrscheinlich stark unterstützen würde", so die Goldman-Sachs-Strategen.Schließlich sei es günstig, Optionen auf Gold zu kaufen, heißt es außerdem. Bei einer aktuellen impliziten Sechsmonatsvolatilität von 14% - dem 27. Perzentil der letzten 15 Jahre - sei es ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis, sich mit Call-Optionen auf Gold abzusichern, sagen sie. Zugegebenermaßen könnte die US-Notenbank die Entwicklung des Goldpreises durch eine "konventionell straffere" geldpolitische Reaktion zunichte machen.© Redaktion GoldSeiten.de