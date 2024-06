China lockert den Griff um den Yuan mit dem schwächsten Fixing seit November

China setzte den täglichen Referenzkurs des Yuan auf den schwächsten Stand seit November fest, was ein Zeichen dafür ist, dass die politischen Entscheidungsträger ihren Einfluss auf die Währung lockern, berichtet Yahoo Finance mit Berufung auf Bloomberg. Die People's Bank of China setzte das so genannte Fixing auf 7,1192 je Dollar fest, was einem Anstieg von 33 Ticks entspricht, dem höchsten Wert seit etwa zwei Monaten. Der Dollar nähert sich damit seinem diesjährigen Höchststand, da Händler auf höhere und länger anhaltende Zinssätze in den USA wetten.Der Onshore-Yuan bewegte sich kaum verändert um die Marke von 7,26, während die Offshore-Währung auf ihren schwächsten Stand in diesem Jahr abrutschte. Das Fixing erfolgte, als die chinesischen Banken ihren Leitzins den zehnten Monat in Folge beibehielten, da der Druck auf den Yuan den Spielraum der politischen Entscheidungsträger für eine Lockerung einschränkt. "Der Anstieg des Fixings setzt sich fort und nähert sich der nächsten psychologisch wichtigen Marke von 7,12", erklärte Khoon Goh, Leiter der Asienforschung bei der ANZ Group Holdings Ltd. Ein höheres Fixing-Niveau gegenüber der US-Währung ermöglicht einen schwächeren Yuan.Die Schwäche der chinesischen Währung ist symptomatisch für die sich verschlechternde Stimmung gegenüber der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, die auch eine Rally am Anleihemarkt erlebt, da die Anleger nach Anlagemöglichkeiten suchen. Die Renditen sind angesichts gemischter Wirtschaftsdaten und der Erwartung weiterer Konjunkturmaßnahmen auf Rekordtiefs gefallen. Für Becky Liu, Leiterin der China-Makrostrategie bei der Standard Chartered Bank, war der schwächere Fixingkurs eine verzögerte Reaktion auf die frühere Dollar-Stärke und reichte noch nicht aus, um daraus zu schließen, dass es sich um eine Entwicklung handelt, die weit von der jüngsten Norm entfernt ist.© Redaktion GoldSeiten.de