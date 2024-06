Gold- & Silbercharts sehen sehr ermutigend aus...

Die Charts für Gold und Silber sehen weiterhin sehr positiv aus, und dies scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um den Sektor nach der Korrektur des letzten Monats zu kaufen, die bei einer Reihe von Edelmetallaktien recht heftige Reaktionen hervorgerufen hat. In diesem Update werden die 6-Monatscharts für Gold, Silber und GDX (Aktien-ETF) vorgestellt. Der wohl wichtigste Punkt, der dabei zu beachten ist, ist die Art und Weise, wie sich die Akkumulationslinie für jeden dieser Werte während der Korrektur sehr gut gehalten hat, und bemerkenswerterweise hat die Akkumulationslinie für Gold neue Höchststände erreicht, obwohl der Goldpreis immer noch weit unter seinen Höchstständen liegt.Dies wird als sehr zinsbullisch angesehen und ist ein Zeichen dafür, dass die Korrekturphase abgeschlossen ist und bald ein neuer Zwischenaufwärtstrend einsetzen dürfte. Ein weiterer interessanter Punkt, der auf diesen Charts zu beobachten ist, ist die jüngste Stärke von Silber im Vergleich zu Gold - Gold befindet sich seit April in einer Korrekturphase, während Silber im Mai eine weitere Aufwärtsbewegung innerhalb seines Aufwärtstrends vollzog.Beachten Sie auch, dass sich der frühere überkaufte Zustand auf all diesen Charts nun vollständig aufgelöst hat, wie die jeweiligen MACD-Indikatoren zeigen, was bedeutet, dass das Aufwärtspotenzial wieder vollständig hergestellt ist. Die Schlussfolgerung ist, dass wir uns an einem sehr guten Punkt befinden, um den Sektor zu kaufen oder Positionen aufzustocken, insbesondere bei den besseren Aktien, die korrigiert haben.© Clive MaundDer Artikel wurde am 19. Juni 2024 auf www.clivemaund.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.