Robex Resources kündigt Best Efforts-Agenturangebot an

QUÉBEC CITY, 21. Juni 2024 - Robex Resources Inc. (TSXV: RBX) ("Robex" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es SCP Resource Finance LP beauftragt hat, als Konsortialführer und Hauptvermittler (der "Hauptvermittler") im Namen eines Konsortiums von einem oder mehreren weiteren Vermittlern (zusammen die "Vermittler") gemäß einem Agenturvertrag (der "Agenturvertrag") zu handeln, um der Öffentlichkeit auf einer "Best-Effort"-Agenturbasis 25.350.000 Anteile am Unternehmen (jeweils ein "Anteil") zu einem Preis von 2,17 CAD pro Anteil für einen Bruttoerlös von 55.009.500 CAD anzubieten. Alle Währungsbeträge in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar (CAD) ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem (1) gesamten Anteil eines (1) Optionsscheins zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer (1) Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,55 CAD pro Stammaktie bis 17.30 Uhr (Ortszeit Montréal) an dem Tag, der zwei (2) Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, vorbehaltlich einer Anpassung bei bestimmten gewöhnlichen Ereignissen, vorausgesetzt, dass das Unternehmen, wenn die Stammaktien über einen Zeitraum von zehn aufeinander folgenden Handelstagen zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 3,50 CAD oder höher gehandelt werden, die Ausübung der Optionsscheine auf 10 Tage nach der Bekanntgabe vorverlegen kann, was nicht weniger als 30 Kalendertage nach der Zustellung einer solchen Bekanntgabe sein darf.Das Unternehmen wird den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption einräumen, die jederzeit und von Zeit zu Zeit ganz oder teilweise bis einschließlich des Datums, das 30 Tage nach dem Abschluss des Angebots liegt, nach alleinigem Ermessen des Hauptvermittlers ausgeübt werden kann, um aus dem Bestand des Unternehmens eine zusätzliche Anzahl von Anteilen zu kaufen, die bis zu 15 % der Anzahl der gemäß dem Angebot ausgegebenen Anteile entspricht, und zwar zu den gleichen Bedingungen wie oben dargelegt, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. Juni 2024 abgeschlossen sein und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch Robex, einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSX Venture Exchange ("TSXV").Das Unternehmen beabsichtigt, den gesamten Nettoerlös aus der Eigenkapitalfinanzierung für die Erschließung des Kiniero-Projekts zu verwenden, einschließlich folgender Tätigkeiten: (i) die Weiterentwicklung der frühen Arbeitsprogramme und die Beschaffung der langwierigen Vorprodukte; (ii) eine Teilzahlung an Taurus in Höhe von 15 Millionen USD im Rahmen des Überbrückungskredits in Höhe von 35 Millionen USD; (iii) die Auffüllung des Mansounia-Projekts und andere Explorationsausgaben; (iv) die Finanzierung der aktualisierten Machbarkeitsstudie für Kiniero, die das Mansounia-Grundstück und weitere Gruben- und Prozessoptimierungen einschließt; und (v) allgemeine und administrative Ausgaben sowie Betriebskapital.Das Unternehmen beabsichtigt, am oder um den 19. Juni 2024 einen Prospektnachtrag (der "Nachtrag") zu seinem Kurzprospekt vom 20. Juli 2023 (der "Basisprospekt") einzureichen. Der Nachtrag wird bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht. Die Anteile können auch im Rahmen von Privatplatzierungen in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und Australien angeboten werden.Eine Kopie des Basisprospekts ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca erhältlich. Eine Kopie des Nachtrags wird dort ebenfalls verfügbar sein. Kopien der Dokumente, die durch Verweis in den Nachtrag und den Basisprospekt aufgenommen wurden, sind auf Anfrage kostenlos beim Chief Executive Officer des Unternehmens mit Sitz in Édifice Le Delta 1, 2875 Laurier Boulevard, Suite 1000, Québec, Québec, G1V 2M2, erhältlich (Telefon: 581-741-7421) und sind auch in elektronischer Form unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.Die Verpflichtungen des Vermittlers im Rahmen des Agenturvertrags unterliegen bestimmten Abschlussbedingungen und können nach Ermessen des Vermittlers auf der Grundlage der Bestimmungen des Agenturvertrags über "Desaster Out", "Material Adverse Change Out", "Regulatory Out" und "Breach Out" gekündigt werden. Sie können auch bei Eintritt bestimmter anderer festgelegter Ereignisse beendet werden.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Anteile, einschließlich der zugrunde liegenden Stammaktien und Optionsscheine (und der bei Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Stammaktien), in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.Aurélien Bonneviot, Chief Executive OfficerStanislas Prunier, Investor Relations and Corporate Development+1 581 741-7421E-Mail: investor@robexgold.comwww.robexgold.comZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und Investoren und anderen ein besseres Verständnis der Geschäftspläne, der finanziellen Performance und der Lage des Unternehmens zu ermöglichen.Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. "anstreben", "antizipieren", "annehmen", "glauben", "können", "erwägen", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "Prognose", "anleiten", "Hinweis", "beabsichtigen", "Absicht", "wahrscheinlich", "möglicherweise", "könnte", "Zielsetzung", "Chance", "Aussicht", "Plan", "Potenzial", "sollte", "Strategie", "Ziel", "wird" oder "würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über den Umfang des Angebots, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und des Zeitplans dafür, den Abschluss des Angebots und des Zeitplans dafür, die Notierung der Stammaktien und Optionsscheine an der TSXV und die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot beinhalten.Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter: die Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Angebots zu erfüllen, einschließlich der Erfüllung der üblichen Due-Diligence-Prüfungen und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie des Zeitplans dafür (einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der Notierung der Stammaktien und der daraus emittierten Optionsscheine an der TSXV); die rechtzeitige Verfügbarkeit des Nettoerlöses aus dem Angebot für (i) Explorationsausgaben auf dem Kiniero-Projekt des Unternehmens, (ii) die Tilgungszahlung im Rahmen des ausstehenden Überbrückungskredits in Höhe von 35 Mio. USD an Taurus und (iii) allgemeine und unternehmensinterne Betriebskapitalzwecke sowie die allgemeine Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada und in den anderen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere im Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben.Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verzögerungen beim Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Zeitplans dafür (einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der Notierung der Stammaktien und der in diesem Rahmen ausgegebenen Optionsscheine an der TSXV); Instabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada und den anderen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere im Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben; Wechselkursschwankungen; Volatilität des Marktpreises der Aktien des Unternehmens; und Änderungen der Steuergesetze. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2023, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar ist, für zusätzliche Informationen über Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken können. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.