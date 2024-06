Technische Marktanalyse vom 23.06.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Die kleine Unterstützungszone konnte zuletzt gehalten werden, ohne dass eine dynamische Aufwärtsbewegung erfolgte. Der Preis des Edelmetalls bröckelte eher nach oben. Die zuletzt gesehene dynamische Aufwärtsbewegung wurde ebenso dynamisch wieder korrigiert. Somit steht die Unterstützungszone weiterhin im Fokus der Anleger. Die Gefahr eines Unterschreitens dieser Zone beseht weiterhin, was von den Indikatoren zum Teil unterstützt wird. Zuletzt hat es bei einigen Verkaufssignale gegeben, andere stehen noch vor Kaufsignalen. Diese widersprüchlichen Signale sind für eine Aufwärtsbewegung eher kontraproduktiv.Der Öl-Preis hat es tatsächlich geschafft, in die Widerstandszone einzutauchen. In den letzten Handelstagen ist die Aufwärtsdynamik etwas verloren gegangen. Da die Anstiegsbewegung seit Anfang Juni recht steil verlaufen ist und keine nennenswerte Korrektur aufweist, könnte eine solche nun anstehen. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren sprechen ebenfalls für eine, zumindest kurzfristige, Gegenbewegung.Die Kryptowährung ist in den letzten Tagen weiter abgebröckelt und läuft so langsam Richtung Unterstützungszone. Diese befindet sich im Bereich von 60.000 USD und könnte bereits in den kommenden Tagen erreicht werden. Die Indikatoren dürften sich noch weiter im überverkauften Bereich aufhalten. Technisch ändert sich nichts, solange der Seitwärtsbereich nicht verlassen wird.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.