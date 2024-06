Gold - Hat der Freitag die Wende gebracht?

Nachdem der Goldpreis im Mai kurz über das bisherige Rekordhoch bei 2.431 USD steigen und einen neuen Höchststand bei 2.449 USD markieren konnte, folgte eine Schwächephase, die den Anstieg konterte. In zwei Verkaufswellen setzte der Kurs direkt wieder an den Supportbereich um 2.280 USD zurück. Ausgehend von einem Tief bei 2.286 USD versuchen die Bullen seit Anfang Juni, an die frühere Stärke anzuknüpfen. Mit dem Kurseinbruch vom Freitag könnte diese Erholung allerdings beendet worden sein.Nach dem Einbruch vom Verlaufshoch bei 2.368 USD am Freitag stellt sich die Frage, ob damit bereits eine weitere Abwärtswelle gestartet wurde. Das nächste bärische Signal wäre jetzt ein Rücksetzer unter 2.305 USD, der die Erholung seit Ende Mai beenden würde. In der Folge könnte Gold bereits vom nächsten Verkaufsimpuls erfasst und unter 2.267 USD gedrückt werden. Darunter stünden weitere Abgaben bis 2.222 und 2.195 USD an.Für eine Fortsetzung der Erholungsphase bräuchte es jetzt schon einen Anstieg über 2.368 USD, der Zugewinne bis 2.387 USD auslösen könnte. Diese Hürden sind aktuell jedoch weit entfernt.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)