Rot-Grüne Verbotsphantasien

Während der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer kürzlich drohte, aus den derzeit 226 deutschen Milliardären Millionäre zu machen, forderte die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Svenja Appuhn, ein striktes Verbot von Luxusyachten und Privatjets. In der "Markus Lanz-Plauderrunde" bezeichnet sie solche Dinge ganz offen als "Blödsinn" und "irrsinnigen Luxuskonsum", der verboten gehöre.Doch wohin werden auch die deutschen "Reichen" gehen, wenn sie das Gefühl haben, in Deutschland zu viel Steuern zu zahlen und mit ihren Schiffen und Flugzeugen ohnehin unwillkommen zu sein? Sie werden ins Ausland gehen, z.B. nach Monaco, in die Schweiz, in die USA oder auch nach Dubai.Die Chance, daß verbrämte Ideologen Milliardäre zu Millionären machen oder ihnen manches "Spielzeug" fortnehmen können, liegt deshalb nahezu bei null. Denn es wird stets genügend Länder geben, in denen auch hohe Einkommen und Vermögen vergleichsweise gering besteuert werden und in denen der Besitz von Luxusyachten und Privatjets gestattet bleibt.Es war schließlich schon immer so: Wenn ein Land seine "Reichen" über Gebühr besteuern oder gängeln will, dann gehen die meisten von ihnen und mit ihnen wertvolles Kapital. Und wenn in einem Land der Besitz von Luxusgegenständen zunehmend verboten wird, dann leiden auch und vor allem die entwicklungs stärksten Betriebe der Industrie.Denn technischer Fortschritt, der eines Tages allen zugutekommen kann, verbreitet sich stets von oben nach unten. Das war bei allen wichtigen Erfindungen der letzten 200 Jahre zu beobachten und wird sich auch nicht ändern.Wer wie Türmer oder Appuhn denkt, denkt deshalb viel zu kurz oder ist – wie in diesen Fällen zu befürchten – ideologisch verbrämt.© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus den " Vertrauliche Mitteilungen ", Nr. 4604