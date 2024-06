SPDR mit großem Zuwachs nach US-Feiertag in KW25

Die 25. Kalenderwoche brachte wieder einen Zuwachs für den weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Trust. Nach einer kurzen Stagnation in der ersten Hälfte der Woche, folgte nach dem Feiertag am Mittwoch ein starker Zuwachs an Beständen. Trotz Abflüssen am Freitag endete die Woche damit positiv.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 831,93 Tonnen, so die Angaben auf der Webseite www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 825,31 Tonnen. Für Montag und Dienstag blieb der Bestand vorzeitig unverändert. Am Mittwoche pausierte der Markt, bevor er dann am Donnerstag einen großen Zuwachs von 8,34 Tonnen erlebte. Am Freitag folgte dann ein Abfluss von 1,72 Tonnen. Der Preis je Unze schwankte weiter in der letzten Woche. Nach einem kurzzeitigen Stand von 2351,60 am Donnerstag fiel er auf 2335,05 Dollar, was jedoch ein leichtes Plus von 4,60 Dollar pro Unze im Vergleich zur Vorwoche darstellt.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 17. Juni: 825,31 Tonnen• 18. Juni: 825,31 Tonnen• 20. Juni: 833,65 Tonnen• 21. Juni: 831,93 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de