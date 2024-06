CBO: US-Staatsschulden erreichen 56 Bio. $ bis 2034

Die US-Staatsverschuldung entwickelt sich weiter in die falsche Richtung und beschleunigt sich. Nach einem neuen Bericht des Congressional Budget Office wird sie bis 2034 die Marke von 56 Billionen Dollar überschreiten, berichtet die Seite cbs4local.com . Derzeit liegt die Verschuldung noch bei knapp 35 Billionen Dollar. Teil des Problems sei, dass die USA weiterhin mehr Geld ausgeben, als sie an Steuern einnehmen. "Wenn wir weiterhin massiv mehr ausgeben, als wir einnehmen, und die Staatsverschuldung jedes Jahr massiv erhöhen, wird das nicht ewig so weitergehen, und wenn wir nicht konstruktiv damit umgehen, werden wir irgendwann eine finanzielle Katastrophe erleben", sagte US-Senator Mitt Romney Anfang dieses Monats zu diesem Thema.Für 2024 prognostiziert das CBO, dass die USA 1,9 Billionen Dollar mehr ausgeben als einnehmen werden. Das ist ein Anstieg gegenüber dem ursprünglich für dieses Jahr prognostizierten Defizit von 1,6 Billionen Dollar. Der Anstieg sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Präsident Biden 100 Milliarden Dollar an Studentenkrediten gestrichen hat, dass die Kosten für die Unterstützung der Ukraine und Israels in die Höhe geschnellt sind und dass die Ausgaben für Medicaid gestiegen sind. "Wir haben ein politisches System, in dem unsere Politiker den Kopf in den Sand stecken, anstatt die Dinge zu tun, die für einen soliden Haushalt notwendig sind", so Maya Macguineas, Vorsitzende des Komitees für einen verantwortungsvollen Haushalt, letzten Monat in einem Interview mit The National Desk.Eine teilweise oder vollständige Verlängerung der Steuersenkungen von Donald Trump aus dem Jahr 2017, für die sich Biden und Trump in unterschiedlichem Maße aussprechen, werde die Defizite weiter erhöhen. "Es geht nicht nur um Ausgaben. Man muss sowohl ausgeben als auch Steuern erheben, um ein Gleichgewicht zu erreichen", betonte Romney.© Redaktion GoldSeiten.de