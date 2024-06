Barrick Gold: Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen "unbegründet"

Barrick Gold hat am Donnerstag in einem Schreiben an den UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) erklärt, die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen in seiner Goldmine North Mara seien "fehlgeleitet und unbegründet" und hätten "keine Substanz". Die Abteilung für Sonderverfahren des UNHRC hatte im April einen Brief an den kanadischen Goldproduzenten geschickt, berichtet Reuters Die Abteilung für Sonderverfahren des UNHRC hatte dem kanadischen Goldminenbetreiber im April einen Brief geschickt, in dem sie mitteilte, dass sie Informationen über Vorwürfe von Tötungen, Übergriffen, Folter, sexuellem Missbrauch und Gewalt gegen Frauen und Mädchen erhalten habe, die unter anderem von Sicherheitskräften und privaten Sicherheitsfirmen in der North Mara Mine im Norden Tansanias begangen worden seien.In dem Schreiben des UNHRC an Barrick heißt es: "12 Todesfälle, die sich angeblich während/nach Operationen der für die Mine verantwortlichen Sicherheitskräfte ereignet haben. Sechs davon sollen auf Operationen von Barrick zurückzuführen sein". North Mara Gold Mine Limited (NMGML) ist der Eigentümer und Betreiber der North Mara Goldmine und Barrick Gold hat keine direkten Aktivitäten in Tansania, erklärte das Unternehmen. Barrick hält seit 2019 eine Mehrheitsbeteiligung an NMGML.Barrick hob hervor, die Arbeitsgruppen und Sonderberichterstatter des UNHRC hätten weder Besuche vor Ort durchgeführt noch mit den tansanischen Behörden gesprochen. "Die private Sicherheitsfirma SGA ist unbewaffnet. Es gibt keine tödlichen Waffen oder Munition im Besitz von NMGML, seinen Mitarbeitern oder Subunternehmern", heißt es in dem Schreiben des Unternehmens. Im Jahr 2022 sah sich Barrick mit mehreren Klagen wegen Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte in North Mara konfrontiert.© Redaktion GoldSeiten.de