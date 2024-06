Victoria Gold: Verkauf des Grundstücks Clear Creek

Whitehorse, 24. Juni 2024 - Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es einen endgültigen Kaufvertrag vom 24. Juni 2024 (der "Kaufvertrag") über den Verkauf (die "Transaktion") seines Grundstücks Clear Creek an Sitka Gold Corp. ("Sitka") abgeschlossen hat.Die Claims des Grundstücks Clear Creek grenzen an Sitkas straßenzugelassenes Goldprojekt RC, das sich etwa 100 Kilometer östlich von Dawson City, Yukon, befindet und den südlichen Teil des Intrusionskomplexes Clear Creek umfasst."Wir sind beeindruckt von den Explorationserfolgen, die Sitka auf seinem RC-Goldprojekt vorweisen kann", sagte John McConnell, President und CEO von Victoria. "Die Kombination des RC-Goldprojekts mit Victorias Clear-Creek-Grundstück konsolidiert dieses neue Goldlager im Yukon. Sitka verfügt über ein starkes Explorationsteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im Yukon. Wir erwarten, dass Sitka weitere Erfolge bei der Exploration des kombinierten Projekts haben wird und Victoria als bedeutender Sitka-Aktionär davon profitieren wird."Gemäß der Kaufvereinbarung gab Sitka an Victoria insgesamt 21.843.401 Stammaktien am Kapital von Sitka (die "Aktien") als erste Zahlung aus, was 8 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Sitka nach der Ausgabe der Aktien entspricht. Um die Transaktion abzuschließen, ist Sitka verpflichtet, die folgenden zusätzlichen Zahlungen zu leisten (jeweils eine "aufgeschobene Zahlung"):- 2.000.000 $ bis zum 30. August 2025;- 3.000.000 $ am oder vor dem 24. Juni 2026 und- 6.000.000 $ am oder vor dem 24. Juni 2027.Während der Laufzeit des Kaufvertrags, solange die aufgeschobenen Zahlungen ausstehen, wird Sitka als Betreiber des Grundstücks Clear Creek fungieren und die Kontrolle über dessen Arbeitsprogramm haben. Sitka kann nach eigenem Ermessen jede aufgeschobene Zahlung in bar oder durch die Ausgabe einer solchen Anzahl von Aktien begleichen, die dem Betrag der entsprechenden aufgeschobenen Zahlung entspricht, basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der TSX Venture Exchange (der "Börse") (oder einer anderen Börse, an der die Aktien zu diesem Zeitpunkt notiert sind) für die 20 aufeinanderfolgenden Handelstage unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum der entsprechenden aufgeschobenen Zahlung, vorausgesetzt jedoch, dass Victoria im Falle einer solchen Aktienausgabe mehr als 19.9 % der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile führen würde, muss Sitka zunächst (i) die schriftliche Zustimmung von Victoria zum Erhalt dieser Anteile und (ii) die Genehmigung der Aktionäre von Sitka gemäß den Börsenrichtlinien einholen.Als zusätzliche Gegenleistung wird Sitka Victoria nach Abschluss der Transaktion eine 5,0 %-ige Net Smelter Return Royalty auf dem Grundstück Clear Creek (die "NSR Royalty") gewähren. Sitka hat das Recht, jederzeit nach der Gewährung der NSR-Lizenzgebühr von Victoria 60 % der NSR-Lizenzgebühr durch eine einmalige Barzahlung von 10.000.000 $ zu erwerben.Für den Fall, dass Sitka öffentlich nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven (im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101")) von 2.000.000 Unzen oder mehr Gold oder Goldäquivalent auf dem Grundstück Clear Creek nachweist, muss Sitka innerhalb von 60 Werktagen nach dieser öffentlichen Nachweisführung eine zusätzliche Zahlung von 10.000.000 $ in bar an Victoria leisten. Für den Fall, dass Sitka eine solche öffentliche Abgrenzung nicht vor dem fünften Jahrestag des Kaufvertrags vorgenommen hat, hat Victoria das Recht, eine Bewertung durch eine unabhängige qualifizierte Person (gemäß NI 43-101) hinsichtlich des Umfangs der Mineralressourcen auf dem Grundstück Clear Creek durchführen zu lassen, Falls eine solche qualifizierte Person das Vorhandensein von gemessenen und/oder angezeigten Ressourcen (gemäß NI 43-101) von 2.000.000 Unzen Gold oder Goldäquivalent oder mehr auf dem Grundstück Clear Creek feststellt, ist Sitka verpflichtet, innerhalb von 60 Geschäftstagen die Barzahlung von 10.000.000 $ an Victoria zu leisten.Im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag haben die Parteien eine Vereinbarung über Investorenrechte abgeschlossen, die unter anderem Folgendes vorsieht: (i) Victoria hat zu jedem Zeitpunkt, zu dem sie mindestens 15 % der ausgegebenen und ausstehenden Sitka-Aktien besitzt, das Recht, einen Direktor für den Vorstand von Sitka zu nominieren; und (ii) Victoria wurden bestimmte übliche Verwässerungsschutz- und Registrierungsrechte gewährt.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul D. Gray, P.Geo., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.Das Goldgrundstück Dublin Gulch (das "Grundstück"), das sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold befindet, liegt im zentralen Yukon-Territorium in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Das Grundstück ist ganzjährig über eine Straße erreichbar und liegt innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy.Das Grundstück erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die Goldlagerstätten Eagle und Olive des Unternehmens. Mit Stand vom 31. Dezember 2023 und unter Berücksichtigung des bis zu diesem Datum erfolgten Abbaus umfassen die Lagerstätten Eagle und Olive nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 2,3 Millionen Unzen Gold aus 114 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,63 Gramm Gold pro Tonne. Zum 31. Dezember 2023 und unter Berücksichtigung des bis zu diesem Datum erfolgten Abbaus werden die Mineralressourcen für die Goldlagerstätten Eagle und Olive auf 234 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,59 Gramm Gold pro Tonne geschätzt, die 4,4 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "gemessen und angezeigt" enthalten, einschließlich der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, sowie weitere 36 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,63 Gramm Gold pro Tonne, die 0,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "abgeleitet" enthalten.John McConnell, Präsident & GeschäftsführerTel: 604-695-6605ceo@vgcx.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtige Formulierungen und zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Victoria beziehen, handelt es sich bei den hierin enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich aller Informationen, die sich auf die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus der Laufzeitfazilität und der revolvierenden Kreditfazilität, die geänderten Bedingungen der Darlehensfazilität und die Strategie, die Pläne oder die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung von Victoria beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie "planen", "erwarten", "budgetieren", "anvisieren", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können", "werden", "könnten" oder "sollten", und beinhalten alle hierin dargelegten Richtlinien und Prognosen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktions- und Betriebsrichtlinien des Unternehmens). Um solche vorausschauenden Informationen zu geben, hat das Unternehmen bestimmte Annahmen über sein Geschäft, seinen Betrieb, die Wirtschaft und die Mineralexplorationsbranche im Allgemeinen getroffen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und der COVID-19-Krankheit ("COVID-19") auf jeden der vorgenannten Bereiche. In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen davon ausgegangen, dass das Produktionsniveau mit den Erwartungen des Managements übereinstimmt, dass die Vertragspartner Waren und Dienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens liefern, dass die Ausrüstung wie erwartet funktioniert, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, dass keine ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme auftreten, dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Goldpreises eintreten und dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens auftreten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen als angemessen erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 auf das Unternehmen, die globale Liquidität und die Verfügbarkeit von Krediten auf den zeitlichen Ablauf von Cashflows und die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage der prognostizierten zukünftigen Bedingungen, die erwartete Metallproduktion, schwankende Metallpreise, Wechselkurse, geschätzte Erzgehalte, mögliche Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten, Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze, Änderungen der Unternehmensressourcen von Victoria, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Änderungen des Zeitrahmens für die Erschließung und Produktion, die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, die Ungewissheit von Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, Arbeitskräfte und andere Verbrauchsmaterialien, die zu höheren Kosten und allgemeinen Risiken der Bergbauindustrie beitragen, Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren, endgültige Preise für Metallverkäufe, unvorhergesehene Ergebnisse zukünftiger Studien, saisonale Schwankungen und unvorhergesehene Wetterveränderungen, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, Erfolg von Explorationsaktivitäten, Anforderungen für zusätzliches Kapital, Zeitrahmen für Genehmigungen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Rechtsstreitigkeiten oder -ansprüche, Beschränkungen des Versicherungsschutzes sowie Zeitplan und mögliche Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskonflikte, Risiken im Zusammenhang mit abgelegenen Betrieben und der Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur, Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Ressourcen. Obwohl Victoria versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert sind, können andere Faktoren dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung sowie die Pläne und Ziele von Victoria zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieses Dokuments angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management des Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Dokuments zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und die Dokumente, auf die hier verwiesen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.