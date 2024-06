Brent-OIL scheint nach +12% noch nicht fertig

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Nordseeorte Brent zog bereits vor der Unterstützungszone von 76,86 USD dynamisch an. Seither schossen die Notierungen vom Tief des 4. Junis bei 77,03 USD um 12% gen Norden. Hierbei wurde der zuletzt thematisierte Abwärtstrend, siehe dazu die letzte Analyse vom 13. Juni , schließlich durchbrochen. Nach dem gestern erfolgten sowie zugleich dynamischen Wochenstart erscheinen weitere Zugewinne möglich. Oberhalb von 84,80 USD bleibt die charttechnische Lage unmittelbar bullisch und weitere Aufschläge bis 86,93 USD und darüber in Richtung der Marke von 90,00 USD je Barrel erscheinen denkbar.Unterhalb von 84,50 USD sollte man sich hingegen auf einen Rücklauf in Richtung von rund 83,00 USD einstellen. Dort besteht, im Kontext der dort verweilenden gleitenden Durchschnitte EMA50+200, eine erste Zielzone für die Bären.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.