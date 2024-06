TSX verzeichnet höchsten Anstieg seit 7 Wochen  Anleger auf Schnäppchenjagd

Kanadas wichtigster Aktienindex stieg am Montag auf den höchsten Stand seit sieben Wochen und machte damit einen Teil der jüngsten Kursverluste wieder wett, da die Anleger ihre Positionen von Technologie- in Rohstoff- und zinssensitive Aktien umschichteten. Dies geht aus einem Bericht von Reuters hervor. Der S&P/TSX Composite Index der Toronto Stock Exchange schloss mit einem Plus von 293,73 Punkten oder 1,4% bei 21.848,59 Punkten und verzeichnete damit den größten Anstieg seit dem 6. Mai. Am Freitag hatte der Index den fünften Wochenverlust in Folge verzeichnet. "Eine Erholung war überfällig", sagte Elvis Picardo, Portfoliomanager bei Luft Financial, iA Private Wealth."Es könnte einige Gewinnmitnahmen bei Large Caps geben [...] Ich denke auch, dass es eine gewisse Sektorrotation geben wird, da einige Bewertungen in anderen Sektoren sehr attraktiv erscheinen. Wenn diese Art von Sektorrotation stattfindet, profitiert die TSX in der Regel davon." Das Forward Price Earnings Ratio der TSX, eine wichtige Bewertungskennzahl, liegt mit 14,3 deutlich unter dem Wert von 22,4 für den US-Benchmark S&P 500, wie Daten von LSEG zeigen.Unter anderem legte Der Energiesektor um 3,4% zu, da der Ölpreis um 1,1% auf 81,63 $ pro Barrel stieg. Die Preise für Gold und Kupfer stiegen ebenfalls. Dies trug dazu bei, dass die Gruppe der Grundstoffe, zu der Metallminen und Düngemittelfirmen gehören, um 1,1% zulegte. Der Technologiesektor verlor hingegen 0,6%, da einige der wichtigsten US-Chipaktien einen Teil ihrer starken Kursgewinne in diesem Jahr wieder einbüßten. Allerdings gibt es laut Tiff Macklem, dem Gouverneur der Bank of Canada, auf dem kanadischen Arbeitsmarkt genügend Spielraum für Wachstum und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, selbst wenn die Inflationsrate weiter sinkt, fügt Reuters hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de