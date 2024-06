Chalice Mining Ltd.: Beteiligung schlägt Wellen

Chalice ist seit längerer Zeit bei dem australischen Unternehmen Encounter (ASX: ENR) beteiligt. Zunächst hatte Chalice Mining eine kleine Position, doch vor einigen Wochen hat man diese nochmals deutlich erhöht. Stand 23.04.2024 kontrolliert Chalice 27,33 Millionen Aktien, was 6,07% der Firma entspricht: Encounter hat gestern sehr starke Bohrergebnisse vom eigenen Niobium Projekt in Australien veröffentlicht und die Aktie ist daraufhin sehr stark gestiegen. Das Projekt liegt im West Arunta Gebiet, in dem WA1 Resources (ASX: WA1) einen großen und hochgradigen Niobium-Fund getätigt hat. Nun sieht es so aus, als würde Encounter einen ähnlichen Fund getätigt haben.Mit Luftkern-Bohrungen ist Encounter auf hochgradige Vorkommen getroffen, mit Gehalten von bis zu 6%:Es sind "early days" doch das könnte der nächste große Fund sein. WA1 hatte eine beeindruckende Performance und kommt auf einen Börsenwert von rund 1 Milliarde AUD. Encounter hat nach dem Anstieg einen Börsenwert von rund 250 Millionen AUD. Gut möglich, dass hier die Spekulation nochmals richtig Fahrt aufnimmt.Für Chalice ist das Ganze erfreulich, hat man die Aktien bei 0,22 AUD und 0,30 AUD gekauft, die heute um 0,55 AUD notieren.Chart WA1:Chart Encounter:Chart Chalice:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.