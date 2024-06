Aktuelle historische Vergleiche für Gold

Seit dem Ende des Goldstandards im Jahr 1971 hat Gold sechs größere Ausbrüche erlebt. Nur bei zwei dieser Ausbrüche wurde der Ausbruch erneut getestet. Diese beiden waren die beiden vorherigen Ausbrüche zu neuen Allzeithochs: 1978 und 2009. Vor dem Monats- und Quartalsende schwächeln die Edelmetalle. Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Ausbruchs, wie bei den oben genannten, nimmt zu.Gold hat von seinem Tiefstand 1976 bis zum Ausbruch im Jahr 1978 satte 136% zugelegt. Vom Ausbruch bis zur ersten Korrektur legte es 25% zu. Der Goldpreis hat den Ausbruch perfekt bestätigt, korrigierte um 20% und fand Unterstützung beim 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Die Talsohle wurde auch in der Nähe des 38%-Retracements erreicht.Von seinem Tief im Jahr 2008 bis zu seinem Ausbruch im Jahr 2009 legte Gold um 80% zu, und vom Ausbruch bis zur ersten Korrektur um 21%. Er ging um 15% zurück und erreichte den Tiefpunkt an seinem 150-tägigen gleitenden Durchschnitt.Schauen wir uns den heutigen Tag an. Von seinem Tiefststand im Jahr 2022 bis zum jüngsten Höchststand legte Gold um 50% zu, und nach dem Ausbruch betrug der Anstieg 18%. Bislang hat Gold um 6% korrigiert. Aber es droht ein Durchbruch unter die 2.300-Dollar-Marke. Ein Test von 2.150 Dollar bis 2.175 Dollar würde eine Korrektur von 11%-12% bedeuten.Wenn Gold die 2.300 Dollar verliert, ist ein erneuter Test der 2.100 Dollar bis 2.150 Dollar sehr wahrscheinlich. Dies würde zwar einige technische Schäden mit sich bringen, ist aber kein Grund zur Sorge. Wenn sich die US-Wirtschaft weiter verlangsamt, wird die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen steigen, und Gold und Edelmetalle werden sich erholen.Nachdem Gold seinen Ausbruch im Jahr 1978 erneut getestet hatte, legte es innerhalb von 13 Monaten um 122% zu, und nach dem erneuten Test des Ausbruchs im Jahr 2009 stieg es innerhalb von 13 Monaten um 63%. Wenn die derzeitige Korrektur anhält, ist das ein Geschenk, denn es bietet sich eine zweite und vielleicht letzte Gelegenheit, hochwertige Junioraktien zu hervorragenden Preisen zu kaufen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 25. Juni 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.