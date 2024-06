Ölpreis (Brent): Bullen haben noch Chancen

Die Seitwärtsbewegung setzte sich bei Brent auch am Dienstag fort. Die Notierungen testeten die bei 84,81 USD liegende Unterstützung erfolgreich und konnten sich darüber im späten Handel wieder klar nach oben absetzen.Es bietet sich die Chance, die Handelsspanne der Vortage zunächst wieder bis 86,28 USD zu durchlaufen. Schafft Brent den Ausbruch über diese Hürde, öffnet sich der Weg auch in Richtung der 88,60 USD. Alternativ wird es unterhalb der 84,81 USD kurzfristig bärischer, sodass auch Abgaben in Richtung der 83,52 USD einkalkuliert werden müssten.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)