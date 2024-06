Strategische Investitionen für eine Welt im Wandel

Während die politischen Entscheidungsträger weltweit die Abkehr von fossilen Brennstoffen vorantreiben, steigt die Nachfrage nach Ersatzstoffen in Form von Mineralien und Metallen sprunghaft an. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass bis 2030 50 neue Lithium-, 60 neue Nickel- und 17 Kobaltminen benötigt werden, um die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien zu decken (siehe Quelle ).Der grüne Wandel treibt diese beispiellose Nachfrage nach Metallen und Mineralien an. Elektrofahrzeuge, Solarpaneele, Windkraftanlagen und das Stromnetz benötigen große Mengen an Kupfer, Kobalt, Nickel, Lithium und anderen strategischen Rohstoffen. Interessant ist, dass selbst all die Billionen, die in den letzten zwei Jahrzehnten weltweit für erneuerbare Energien ausgegeben wurden, nur wenig dazu beigetragen haben, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu überwinden.Wie Vaclav Smil kürzlich feststellte, hat der Verbrauch fossiler Brennstoffe seit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls 1997 sogar zugenommen und macht bis heute den überwiegenden Teil der weltweiten Energieerzeugung aus. "Trotz internationaler Vereinbarungen, staatlicher Ausgaben und Vorschriften sowie technologischen Fortschritten ist der weltweite Verbrauch fossiler Brennstoffe zwischen 1997 und 2023 um 55% angestiegen. Und der Anteil der fossilen Brennstoffe am weltweiten Energieverbrauch ist nur von fast 86% im Jahr 1997 auf etwa 82% im Jahr 2022 gesunken."Der saubere Anschein von E-Fahrzeugen, Sonnenkollektoren und Windrädern täuscht über die schmutzige Realität hinweg, dass sie viel Bergbau erfordern. Elektroautos erfordern beispielsweise die 6-10-fache Menge an Bergbau im Vergleich zu Benzinfahrzeugen, da sie eine Energiequelle (Kraftstoff) durch eine Vielzahl von Metallen ersetzen, die viel schwieriger abzubauen, zu verfeinern und zu verarbeiten sind. Mark Mills, Executive Director des National Center for Energy Analytics, hat dies im letzten Monat in unserem Podcast Financial Sense Newshour erörtert, indem er einen erstaunlich detaillierten Blick darauf warf, wie viel Erde für eine einzige Unze Kupfer ausgegraben werden muss.Leider stoßen selbst bei all den neuen Minen, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten benötigt werden, inländische Bergbauprojekte in den USA auf erhebliche Hürden. So wurden zahlreiche Anträge in Arizona, Nevada, Minnesota, Maine und Alaska abgelehnt. Umweltklagen verschiedener Gruppen verzögern oft die Entwicklung, was dazu führt, dass es 10 bis 15 Jahre dauert, bis ein neues Bergwerk in Betrieb genommen werden kann. Diese lange Zeitspanne stellt eine ernsthafte Herausforderung für die Erreichung der politischen Ziele dar, die die Inbetriebnahme hunderter neuer Minen erfordern.Das Angebot an kritischen Mineralien hat bereits jetzt Schwierigkeiten, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Bei Silber begann das Angebotsdefizit im Jahr 2023 und wird den Prognosen zufolge bis 2050 jedes Jahr größer werden. Kupfer, das Goldman Sachs zum neuen "Öl" erklärt hat, schwankt in diesem Jahr von einem Überschuss von 130.000 Tonnen zu einem Defizit von 50.000 Tonnen. Wie Mark Mills in unserem Podcast erläuterte, sinken auch die Kupfergehalte, die heute im Durchschnitt nur noch 0,2% betragen, was bedeutet, dass 800 Tonnen Gestein verarbeitet werden müssen, um eine einzige Tonne Kupfer zu gewinnen. Jedes Kraftwerk, jede Windturbine, jedes geothermische Kraftwerk, jeder Staudamm und jedes Elektroauto benötigt große Mengen an Kupfer, was es zu einem der wichtigsten Rohstoffe für eine grüne Energiewende macht.Während sich die Welt mit den Herausforderungen der grünen Transformation auseinandersetzt, laufen parallel dazu andere technologische Revolutionen ab. KI und Robotik werden die Fertigung und den Arbeitsmarkt verändern. Unternehmen, die neue Produktionsanlagen errichten, werden sich zunehmend auf KI und Roboter verlassen, die keine Überstunden, Gesundheitsfürsorge oder andere Leistungen erfordern. Während dieser Wandel kurzfristig inflationär sein kann, dürften KI und Robotik langfristig eine deflationäre Wirkung auf die Wirtschaft haben, indem sie die Arbeitskosten in Grenzen halten und die Rentabilität der Unternehmen steigern.Auch die geopolitische Landschaft verändert sich: Die Dominanz des US-Dollar wird von China, Russland und einer größeren Koalition der BRICS-Staaten in Frage gestellt. China und die Schwellenländer kontrollieren fast alle strategischen Rohstoffe, und die Zentralbanken unterstützen das Gold stark. Wie Ronald Stoeferle in Lichtenstein kürzlich feststellte, ändern die Regierungen aus diesem Grund die Spielregeln für Gold und 60/40-Portfolios im Allgemeinen und verlangen für dieses Jahrzehnt eine höhere Gewichtung von Hard Assets.Angesichts dieser Trends konzentrieren sich versierte Anleger auf Rohstoffe wie Kupfer, Lithium, Kobalt, Nickel, Basismetalle, Eisenerz, Öl und Erdgas. Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber, ziehen ebenfalls die Aufmerksamkeit auf sich, da sie eine Absicherung gegen Währungsabwertung und geopolitische Unsicherheit darstellen. Schließlich sind Technologiesektoren wie KI und Robotik für ein bedeutendes Wachstum bereit, da sie die Fertigung und die Wirtschaft im Allgemeinen revolutionieren.Angesichts der KI-Revolution, des grünen Wandels und der Abwertung der Währungen werden diese Anlagethemen die Landschaft in diesem Jahrzehnt und möglicherweise darüber hinaus dominieren. Unsere Anlageportfolios, die wir mit einer langfristigen Perspektive verwalten, sind stark von diesen Themen geprägt. Sie umfassen Sektoren wie Grund- und Edelmetalle, Energie, Strom und Technologie. Zu den spezifischen Themen, auf die wir uns konzentrieren, gehören:1. Gesundheitswesen: Angetrieben durch die alternde Bevölkerung.2. Basiskonsumgüter: Unverzichtbare Güter, da die Verbraucher durch Schulden und Inflation belastet sind.3. Basismetalle: Wesentlich für den grünen Wandel.4. Edelmetalle: Eine Absicherung gegen die Entwertung von Währungen.5. Technologie: Umfasst die KI-Revolution und Robotik.Als langfristige Investoren versuchen wir, vielversprechende Themen frühzeitig zu erkennen und unsere Investitionen langfristig zu halten, um stabile und beständige Erträge zu erzielen.© Jim PuplavaDieser Artikel wurde am 24. Juni 2024 auf www.financialsense.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.