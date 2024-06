Gold - Der Ritt auf der Rasierklinge

Der Goldpreis hat nach seiner Rally auf das neue Allzeithoch bei 2.449 USD Ende Mai den Rückwärtsgang eingelegt und war zunächst an den Supportbereich um 2.267 USD gefallen. Seit Mitte Juni versucht man den Kurs des Edelmetalls über der Supportzone von 2.267 bis 2.286 USD zu stabilisieren. Versuche, den Aufwärtstrend der letzten Monate zu reaktivieren, scheiterten bislang im Bereich von 2.355 bis 2.387 USD. So entstand ein kleines Korrekturdreieck, dessen Ausbruchsrichtung den Weg der kommenden Tage vorzeichnen dürfte.Aktuell sieht es danach aus, als würde die Verkaufswelle der laufenden Woche für den Bruch der Unterseite des Dreiecks sorgen. Damit dürfte Gold unter 2.286 und 2.267 USD fallen und ein Verkaufssignal auslösen. In der Folge käme es zu Abgaben bis 2.222 und 2.195 USD. Darunter wäre ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend etabliert und weitere Verluste bis 2.076 USD zu erwarten.Sollten die Bullen die nahen Unterstützungen dagegen jetzt verteidigen, müsste Gold wieder über 2.340 USD klettern, um ein kleines Longsignal auszulösen. Die entscheidenden Hürden auf dem Weg zum – aktuell sehr optimistischen - Kursziel bei 2.460 USD liegen allerdings bei 2.368 und 2.387 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)