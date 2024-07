Die nächste Generation verdient eine Entschuldigung

Ich verbringe viel Zeit damit, die Auswirkungen der peinlichen und unhaltbaren Verschuldung auf unsere Kreditmärkte, Zinsmärkte, Aktienblasen, Inflationskennzahlen und natürlich die tägliche Schwächung der Kaufkraft unserer Währung zu verfolgen. Unvermeidlich schließe ich das alles mit der Rolle, die Edelmetalle bei der Absicherung gegen das Gleiche spielen. Aber Schulden haben mehr zu bedeuten als Gold und andere Finanzgespräche.Die globale und nationale Verschuldung wirkt sich nicht nur auf die Renditen unserer Portfolios aus, sondern auch auf unsere Kinder. Für jeden, der das Glück hat, ein Kind zu erziehen, gibt es keine größere Liebe, keine größere Freude, keine größere Verletzlichkeit und keine Quelle endloser Sorge. Das ist intuitiv, axiomatisch und universell.Wie John Kennedy nur wenige Wochen vor seinem eigenen Tod im Jahr 1963 (eindringlich) sagte: "Denn letztlich besteht unsere grundlegendste Verbindung darin, dass wir alle diesen kleinen Planeten bewohnen. Wir atmen alle die gleiche Luft. Wir alle sorgen uns um die Zukunft unserer Kinder. Und wir sind alle sterblich." Was aber hat die Sorge um die Zukunft unserer Kinder mit der aktuellen Lage auf den Welt- und Finanzmärkten zu tun?Die Liebe zur Familie, zu Freunden und Partnern aller Art ist (trotz ihrer schmerzhaften Lektionen, Fehler und Widersprüche) der wichtigste, aber unsichtbare Reichtum. Wie Saint-Exupery in seinem Kleinen Prinzen sagt: "Das Wesentliche ist unsichtbar." Aber es gibt noch andere unsichtbare Kräfte, von der Politik bis zur Inflation, die sich direkt auf unser kollektives Wohlergehen von einer Generation zur nächsten auswirken.Und wenn wir uns die harten Zahlen einer beispiellosen Verschuldung, einer offenkundig (kriminell?) gescheiterten Geldpolitik und einer von den USA angeführten Weltwirtschaft, die durch Defizite und die damit einhergehende Währungszerstörung in die Knie gezwungen wird, vor Augen führen, dann scheint es, zumindest auf "wirtschaftlicher" Ebene, dass wir und unsere Obrigkeiten keine große Rücksicht auf - nun ja - unsere Kinder nehmen...Im Folgenden betrachten wir nüchtern die Beweise dafür, dass die früheren Generationen (einschließlich meiner eigenen) kollektiv mehr an sich selbst und weniger an die nächste Generation zu denken scheinen. Wirklich?Wenn eine einstmals großartige Nation wie die USA eine Schuldenquote von 120%+ erreicht, wenn ihre nationale Bilanz Billionen mehr an ungedeckten Verbindlichkeiten (210 Billionen) aufweist als an Vermögenswerten, und wenn ihr eigenes Congressional Budget Office zugibt, dass ihr Sozialversicherungs- und Medicare-Budget bis 2030 ausgeschöpft sein wird, wenn wir nicht mehr Geld drucken, sollten wir uns Gedanken über die Rechnung machen - d.h. über die zu zahlenden Rechnungen.Und wenn der Inhaber der Weltreservewährung ein jährliches Zwillingsdefizit (Haushalt und Handel) von 3 Billionen Dollar und mehr hat oder die tatsächliche Inflation falsch ausweist, um eine sorgfältig versteckte negative reale Rendite auf seine Schuldscheine zu erzielen, um sich auf dem Rücken der arbeitenden Armen zu entschulden, sollten wir uns nicht nur über die zu zahlenden Rechnungen Gedanken machen (und darüber, wer sie bezahlt), sondern auch über das kastrierte Profil der "Dollar", mit denen sie bezahlt werden.Aber vielleicht fühlen sich solche Sorgen für die Generation der Babyboomer und anderer weniger unmittelbar an, die, wissentlich oder unwissentlich, diese peinliche Rechnung (mit Hilfe einer zunehmend geriatrischen Führung) einfach an die nächste Generation weitergeben können?Wenn ich zum Beispiel meinen Status im nächstgelegenen "Popinjay Club" zur Schau stellen wollte, indem ich mit der neuesten Mode und dem schnellsten Auto anreise und mir die aufwändigsten und beständigsten Dinner-Tabs, Polo-Gebühren und die trendigste Weinauswahl gönne, hätte ich wohl das Recht, so viel auszugeben, wie ich will, und meinen "Erfolg" zur Schau zu stellen. Schließlich bin ich ein Kapitalist, und wer zieht nicht wie alle Kapitalisten die erste Klasse den Economy-Sitzen vor?Aber was wäre, wenn ich dieses Leben jahrelang führen würde, mich über jeden Chucker, jede Weinflasche und jeden Sportwagen freuen würde, nur um dann im hohen Alter im Schlaf von dieser Welt zu gehen und die gesamte Rechnung meinen Kindern zu hinterlassen? Das heißt, was wäre, wenn ich alles genieße, aber sie dann dafür bezahlen lasse? Was wäre, wenn es mir gut ginge, damit sie leiden könnten?Klingt wahnsinnig, oder? Teuflisch? Unglaublich egoistisch? Auf der Mikroebene absolut grotesk. Aber hier ist der Haken: Auf der Makroebene ist es genau das, was die ältere Generation der amerikanischen Finanz-"Führung" jetzt der jüngeren Generation antut.Als Nation hat meine Generation Erfolg gehabt - vor allem durch Schulden, eine Politik des Ausdehnens und Vortäuschens, grotesk (schuldengetriebene) aufgeblähte Marktblasen, feudalistische statt kapitalistische Vermögenstransfers und völlig kurzsichtige Politiker -, so dass unsere gemeinsamen Kinder die Rechnung bezahlen müssen. Das ist keine Fabel, sondern Tatsache, das ist keine Sensation, das ist einfach nur historisch.Und wie jeder nüchterne Volkswirtschaftler oder Denker von David Hume, von Mises oder sogar Reinhart und Rogoff bis hin zu Mark Twain oder Ernest Hemingway bereits wusste: Eine Nation, die jahrzehntelang in Freude auf Schulden lebt, hinterlässt der nächsten Generation jahrzehntelange Schmerzen - und zwar in Form von untragbaren Ausgaben, die mit entwertetem Papiergeld bezahlt werden.Jeder, der die Fantasie der MMT, die offenen Verbrechen der US-Notenbank und ihre verschiedenen (direkten und indirekten) Formen der "Liquidität" (von QE und Operation Twist bis zu den Reverse-Repo-Märkten, ergänzenden Leverage Ratios und dem Treasury General Account) versteht, weiß bereits: Wir weiten unsere Schulden aus, während wir unseren Dollar schwächen. Und das, Leute, ist eine doppelte Katastrophe für unsere Kinder und Enkelkinder.Wie wir hierhergekommen sind, ist einfach. Seit Generationen haben wir uns als Nation mit Schulden in einer Höhe verschuldet (und wiedergewählt), die weit über unserem Nationaleinkommen (gemessen an den Steuereinnahmen oder dem BIP) liegt. Kurz gesagt, frühere Generationen haben die Martinis der Fed genossen (und sogar einen Bernanke [ig]Nobelpreis), während die nächsten mit dem Kater und der Rechnung dastehen. Und wie sieht diese "betrunkene Phase" aus?Nun, betrunken zu sein macht Spaß, und es lässt eine Nation warm und glücklich und scheinbar sorglos erscheinen. Es macht uns auch ein wenig gierig, da wir die Getränke (falsche Liquidität) auf eine Kreditkarte setzen, deren Schmerzen und Kosten weniger auffallen, solange die Bowle immer wieder nachgefüllt und die Rechnung ignoriert wird. Um dies zu verdeutlichen, sollten wir dem Drama ein paar Daten hinzufügen.