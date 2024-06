Paul Dietrich: Platzt die Blase, könnte sich S&P 500 fast halbieren

Der S&P 500 könnte sich halbieren, wenn die Börsenblase platzt und die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutscht, meinte Paul Dietrich, Chef-Anlagestratege von B. Riley Wealth Management, laut Markets Insider . "Ich glaube, dass die bevorstehende Rezession zu einem tieferen Einbruch des Aktienmarktes führen wird, als wir ihn in den Jahren 2000 und 2008 erlebt haben", schrieb der Experte in seinem jüngsten Monatskommentar.Dietrich nannte detaillierte Warnzeichen, die darauf hindeuten, dass Aktien stark überbewertet sind und vor einer Korrektur stehen. Er verwies beispielsweise auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 und das inflationsbereinigte Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis, die beide, abgesehen von vergangenen Rezessionen, auf Mehrjahrzehnthochständen liegen, sowie auf die historisch niedrige Dividendenrendite des Referenzindex von 1,35%. Er wies auch darauf hin, dass die jüngsten Kursgewinne durch die Begeisterung der Anleger für eine Handvoll Aktien wie Microsoft und Nvidia und ihre Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank in diesem Jahr ausgelöst wurden und nicht durch Fundamentaldaten wie steigende Unternehmensgewinne.In Bezug auf die Wirtschaft argumentierte Dietrich, dass jahrzehntelange übermäßige Steuerausgaben und künstlich niedrige Zinssätze einen Abschwung verhindert hätten. Er sagte voraus, dass die Zinssätze noch jahrelang hoch bleiben würden, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen, und dass die Regierung gezwungen sein werde, die Steuern zu erhöhen, um das ausufernde Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen. "Niemand scheint zu bemerken, dass sich die Wirtschaft abkühlt und dass es überall Risiken für die Wirtschaft gibt", stellte er fest. "Ich halte es nach wie vor für sehr wahrscheinlich, dass die Wirtschaft in diesem Jahr in eine leichte Rezession abrutscht.Dietrich wies darauf hin, dass der S&P 500 während einer Rezession in der Regel um rund 36% fällt und dass der Index von seinem derzeitigen Stand von rund 5.450 Punkten um 12% fallen müsste, um wieder auf seinen 200-Tage-Durchschnitt zu steigen. Daher warnte er davor, dass der Index um bis zu 48% auf etwa 2.800 Punkte fallen könnte – den niedrigsten Stand seit dem Covide-Crash im Frühjahr 2020.© Redaktion GoldSeiten.de