3. Weltkrieg und Crash in ca. 3 Monaten!?

Die "E-Mobilität" floppt täglich mehr. Audi bietet seinen E-tron GT nicht mehr in China an, in Norddeutschland wird die Elektro-Teststrecke für LKW´s wieder abgebaut.Ist der vielbeschworene Crash nah? Die FED-Politik spricht für eine baldige US-Rezession, die regelmäßig Kursverluste verursachte. Ein Hindenburg-Omen ist ebenfalls wieder aufgetaucht. Außerdem scheint der Weltenkonflikt komplett aus dem Ruder zu laufen.Warnews 24/7 berichtet, daß Nato-Truppen in ca. 3 Monaten in der Ukraine zum Einsatz kommen sollen. Die neue Nato-Mission soll von Wiesbaden aus gesteuert werden. Derweil beginnt Rußland damit, diplomatisches Personal aus den USA und anderen Ländern abzuziehen. In Anbetracht dieser Lage bleiben die Aussichten für Edelmetalle herausragend.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)