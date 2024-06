Gold wird sich erholen, aber dann...

Gold wird sich in dieser Woche wahrscheinlich erholen (es ist bereits im Gange), aber was danach kommt, könnte Sie überraschen.Der Goldpreis ist im Übernachthandel leicht gestiegen, und es sieht so aus, als ob er tatsächlich in der Nähe seiner früheren Juni-Tiefs einen Boden gefunden hat. Außerdem ist der Preis höher als zum Zeitpunkt meiner gestrigen Intraday-Warnung, in der ich die Gewinne aus der Short-Position in Gold, die ich am 20. Juni eröffnet hatte, bei etwa 70 Dollar über dem Schlusskurs mitnahm.Die beiden obigen Charts zeigen, dass der Goldpreis bei etwa 2.350 Dollar Widerstand findet, so dass das Aufwärtspotenzial zwar nicht winzig, aber doch recht begrenzt ist.Apropos kleine Erholungen: Ist Ihnen aufgefallen, wie klein die jüngste Erholung bei Bitcoin war?Das mächtige "neue Gold". Das berühmte Anti-Dollarkapital.