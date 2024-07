Kitco-Umfrage: Wall Street an den Seitenlinien; Main Street geteilt

Langsam und stetig war auch in der letzten Woche die Devise auf dem Goldmarkt, wobei das gelbe Metall erneut in einer engen Handelsspanne zwischen 2.300 Dollar und 2.340 Dollar je Unze gehandelt wurde. Nachdem der Goldpreis die Woche bei 2.321,87 Dollar eröffnet hatte, flirtete er in der Nacht von Sonntag auf Dienstag bis zum frühen Dienstagmorgen mit der hohen Marke von 2.330 Dollar, aber die Vorstöße der Bullen wurden zurückgewiesen, und nachdem er sich den Rest des Tages im Bereich von 2.320 Dollar gehalten hatte, übernahmen die Bären in der Nacht schließlich die Kontrolle. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 12 Markexperten an der Umfrage teil. Davon waren vier (33%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zwei (17%) erwarten einen niedrigeren Preis, während sechs (50%) eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 178 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 86 (48%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 50 (28%) erwarten einen Preisrückgang, während 42 (24%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de