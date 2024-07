Führende Bergbauunternehmen investieren Milliarden in Sambias Kupferindustrie

Letzte Woche hatte ich das Privileg, an einer Veranstaltung der YPO (Young Presidents' Organization) in Victoria Falls, Simbabwe, teilzunehmen. Eines der Hauptgesprächsthemen waren die Investitionsmöglichkeiten im benachbarten Sambia, einem Land, das trotz seiner Herausforderungen ein aufsteigender Stern auf dem afrikanischen Kontinent ist, was vor allem auf seine Kupferexporte zurückzuführen ist. Es war mir eine Ehre, den sambischen Präsidenten Hakainde Hichilema zu treffen, dessen wirtschaftsfreundliche und reformorientierte Haltung seit seinem Amtsantritt im August 2021 die Aufmerksamkeit internationaler Investoren auf sich gezogen hat.Sambia, ein Binnenstaat im südlichen Zentralafrika und das 17. größte Land des Kontinents, hat eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen. Es verfügt über ein Common-Law-Gerichtssystem, das dem des Vereinigten Königreichs und der USA entspricht. Das Wirtschaftswachstum lag 2022 bei über 4,7%, trotz der Pandemie, des Ukraine-Kriegs und anderer Herausforderungen.Von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Stabilität Sambias ist der Bergbausektor, der im Jahr 2021 insgesamt 17,5% des BIP des Landes und über 70% der Deviseneinnahmen ausmachte. Kupfer, das wichtigste Exportgut des Landes, spielt dabei eine zentrale Rolle.Wie viele Leserinnen und Leser wissen, hat sich Kupfer zu einer unverzichtbaren Ressource entwickelt, da die Welt ihren Übergang zu erneuerbaren Energiequellen beschleunigt. Die Leitfähigkeit und Vielseitigkeit des roten Metalls machen es zu einem unverzichtbaren Rohstoff für verschiedene Anwendungen, von Elektrofahrzeugen bis hin zu Solarzellen und Windturbinen. Das Ziel Sambias, bis zum Jahr 2032 jährlich 3 Millionen Tonnen Kupfer zu produzieren - heute sind es rund 800.000 Tonnen - unterstreicht die Bedeutung des Metalls für die Zukunft.In den frühen 1990er Jahren waren wir Seed-Investoren in Randgold Resources, da wir an die Vision des Gründers Mark Bristow glaubten. Randgold wurde 2019 von Barrick Gold aufgekauft, das seine Kupferproduktion bis 2029 verdoppeln will, wie aus der Investorenpräsentation von May hervorgeht.Führende Bergbauunternehmen haben dieses Potenzial erkannt und erhebliche Investitionen in das Land angekündigt. Barrick verpflichtete sich im Oktober 2023 zu einer Investition von fast 2 Mrd. Dollar, um die Kupferproduktion in seiner Lumwana-Mine zu steigern. Ein Jahr zuvor hatte First Quantum Minerals eine Investition in Höhe von 1,35 Mrd. USD über einen Zeitraum von 20 Jahren in seine Kansanshi-Mine sowie ein ehrgeiziges Solar- und Windenergieprojekt zur Energieversorgung des Betriebs bekannt gegeben.Ein weiterer wichtiger Aspekt der Attraktivität Sambias für Investoren ist das Potenzial für überschüssige Wasserkraft, die über 80% des Energiemixes des Landes ausmacht. Sambia teilt sich mehrere große Staudämme mit Simbabwe, und die Möglichkeit, diese überschüssige Energie für Rechenzentren zu nutzen, stellt eine überzeugende Investitionsmöglichkeit dar. In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach Datenspeicher- und -verarbeitungskapazitäten, insbesondere in Afrika, könnte dies einen entscheidenden Wendepunkt darstellen.Wie ich bereits sagte, hatte ich die Ehre, Präsident Hichilema zu treffen, der in Sambia eine neue Aufbruchstimmung verbreitet hat. Er hat einen Bachelor of Arts in Wirtschaft und Business von der University of Zambia und einen MBA in Finance and Business Strategy von der University of Birmingham in Großbritannien. Vor seiner politischen Laufbahn war er CEO von Grant Thornton Zambia.Hichilemas wirtschaftsfreundlicher Ansatz, gepaart mit seinem Engagement für wirtschaftliche Reformen und Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, hat Sambia kontinuierlich zu einem attraktiven Ziel für Investoren gemacht. Besonders hervorzuheben sind die Bemühungen seiner Regierung, die Wirtschaft zu stabilisieren, die Regierungsführung zu verbessern und ein günstiges Geschäftsumfeld zu schaffen.Die pro-amerikanische Haltung von Präsident Hichilema ist ein weiterer Faktor, der meiner Meinung nach die Investoren beruhigen könnte. Seine Regierung hat aktiv um ausländische Investitionen geworben und die Bedeutung von Partnerschaften mit amerikanischen Unternehmen betont. Schließlich hat Hichilema Schritte unternommen, um den chinesischen Einfluss zurückzudrängen, indem er Bergbauverträge neu verhandelte, die Transparenz erhöhte, Investitionen diversifizierte und Schulden umstrukturierte.Als jemand, der in diesem Sommer viel gereist ist, konnten die rekordverdächtigen Zahlen nicht ignoriert werden. Am Sonntag, dem 23. Juni, brach die Transportation Security Administration (TSA) ihren Rekord für die meisten kontrollierten Personen an einem einzigen Tag: Fast 3 Millionen Menschen passierten die Sicherheitskontrolle am Flughafen.Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. Nach Angaben der American Automobile Association (AAA) werden voraussichtlich 70,9 Millionen Reisende am Unabhängigkeitstag 50 Meilen oder mehr von zu Hause wegfahren, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den Vorjahren bedeutet. Vor allem der Flugverkehr stellt neue Rekorde auf: 5,74 Millionen Menschen werden voraussichtlich am 4. Juli zu ihren Reisezielen fliegen.Da ich die Betriebsamkeit der Flughäfen selbst erlebt habe, freue ich mich über die rege Wirtschaftstätigkeit. Die belebten Flughäfen und das hohe Reiseaufkommen sind klare Indikatoren für eine starke Wirtschaft. Dieser Anstieg des Reiseaufkommens kommt nicht nur dem Verkehrs- und Tourismussektor zugute, sondern trägt auch zur allgemeinen wirtschaftlichen Erholung bei.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 1. Juli 2024 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.