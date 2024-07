Rückkehr des Tourismus beflügelt Schmuckabsatz in Asien

Der Hongkonger Juwelier Luk Fook meldet für das abgelaufene Geschäftsjahr ein deutliches Umsatzplus. In den zwölf Monaten bis zum 31. März stieg der Umsatz um 28%, wie die Seite Jeweller berichtet. In Hongkong stiegen die Einnahmen um 52%, während sie auf dem chinesischen Festland um 2% zurückgingen. In einer Erklärung führte das Unternehmen den Umsatzanstieg auf die Rückkehr des Tourismus in die Region zurück. Der Gewinn stieg um 37%. "Seit der Wiedereröffnung der Grenzen zwischen Hongkong, Macau und dem Festland Anfang letzten Jahres hat sich die Stimmung im Einzelhandel kontinuierlich verbessert", so die Erklärung. "Darüber hinaus erzielte das Retailgeschäft der Gruppe dank des geringen Basiseffekts und überdurchschnittlicher Goldverkäufe, insbesondere in Hongkong und Macau, zufriedenstellende Ergebnisse."Der Verkauf von Gold- und Platinschmuck stieg um 51% und machte 73% des Gesamtumsatzes aus. In der Pressemitteilung heißt es, dass das Unternehmen trotz des Rekordpreises für Gold davon ausgeht, dass das Verbrauchervertrauen langfristig nicht beeinträchtigt wird. "Obwohl sich der vorübergehende Anstieg des Goldpreises negativ auf den Umsatz auswirken könnte, wird eine Erhöhung der Gewinnspanne dazu beitragen, die Auswirkungen des Umsatzrückgangs abzumildern", so das Unternehmen.Der Juwelier fügte hinzu: "Es wird erwartet, dass sich der Absatz von Goldprodukten wieder normalisiert, sobald sich die Verbraucher an den hohen Goldpreis gewöhnt haben." Luk Fook bezeichnete die Nachfrage nach Diamantschmuck auf dem chinesischen Festland allerdings als "gedämpft". Dies spiegelt sich in den Berichten des Konkurrenten Chow Tai Fook wider, der kürzlich einen Anstieg des Gesamtjahresumsatzes um 14 % meldete.© Redaktion GoldSeiten.de