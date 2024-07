Nächster Anstieg des Goldpreises ist wichtiger Wendepunkt

Die Geschichte wird den Ausbruch des Goldpreises im März aus einem 13-jährigen Cup-&-Handle-Muster als äußerst bedeutsam und als wichtigen Wendepunkt für einen neuen säkularen Bullenmarkt bei Edelmetallen betrachten. Der reale Ausbruch bei Gold steht jedoch noch aus. Ein Ausbruch und eine reale Stärke sind unabdingbar, damit Kapital nicht nur in Gold und große Goldproduzenten fließt. Dies ist eigentlich ein Signal dafür, dass mehr Kapital in den Sektor fließt, und wenn dies der Fall ist, fließen die Käufe nachgelagert in Silberaktien, junge Bergbauunternehmen und junge Explorationsunternehmen.Was den realen Goldpreis betrifft, so befinden sich zwei wichtige Charts in der Nähe wichtiger Ausbruchsniveaus. Die erste zeigt Gold im Vergleich zur Gesamtrendite eines 60/40-Portfolios. Gold ist durch das Cup-&-Handle-Muster und 2.100 Dollar explodiert, aber Gold im Vergleich zum 60/40-Portfolio mäandert weiterhin unter der roten Linie. Wie Sie sehen können, erreichte Gold in den frühen 1970er und 2000er Jahren die Talsohle und begann seine Bewegung, bevor es gegen das 60/40-Portfolio startete (1972 und 2002). Wir warten auf diesen Start.Im Folgenden stellen wir den inflationsbereinigten Goldpreis (Gold im Vergleich zum US-Verbraucherpreisindex) und den Barron's Gold Mining Index dar. Gold vs. CPI ist der beste fundamentale Indikator für Goldaktien. Gold vs. CPI steht kurz vor dem Ausbruch aus einem 45-jährigen Tief.Gold wurde in den letzten drei Monaten mehrheitlich zwischen 2.300 Dollar und 2.400 Dollar gehandelt. Solange sich der Goldpreis bei 2.290 Dollar hält, ist er in einer guten Position für einen weiteren Anstieg bis zum Herbst. Sollte die nächste Aufwärtsbewegung stark genug sein, um den inflationsbereinigten Goldpreis auf ein neues Allzeithoch zu treiben und Gold aus dem 60/40-Portfolio auszubrechen, wäre dies eine weitaus bedeutendere Entwicklung als das Durchbrechen der 2.100-Dollar-Marke.Dies würde einen neuen säkularen Bullenmarkt bei Edelmetallen bestätigen und einen Kaufrausch auslösen. Wichtig ist, dass ich Qualitätsunternehmen halte, die in einem solchen Umfeld enorme Renditen versprechen. Wir werden die Risikokurve erst dann nach unten verschieben, wenn ein neuer säkularer Bullenmarkt bestätigt wird.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 3. Juli 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.