Gold - Kurs überwindet Konsolidierungsdreieck

Der Goldpreis hatte die Verkaufswelle seit dem neuen Allzeithoch bei 2.449 USD in den letzten Wochen zur Seite hin konsolidiert und dabei die wichtige Unterstützung bei 2.267 USD verteidigt. Ein erster Versuch, den Aufwärtstrend zu reaktivieren scheiterte Mitte Juni. Nach einem weiteren Rücksetzer wurden die Umrisse einer Dreiecksformation immer augenscheinlicher, deren Oberseite im gestrigen Handel durch einen steilen Intradayanstieg überschritten wurde.Im Rahmen der Korrekturphase der letzten Wochen haben die Bullen mit dem gestrigen Anstieg einen Etappensieg errungen. Allerdings könnte schon das erste Korrekturziel bei 2.375 USD die Erholung stoppen und in ihr Gegenteil verkehren.Daher gleich an dieser Stelle der Hinweis, dass der Anstieg unterhalb von 2.320 USD gekontert und ein Abverkauf bis 2.267 USD und darunter bereits bis 2.222 USD die Folge wäre.Um den kleinen Vorteil, den sich die Käuferseite erarbeitet hat, voll auszuspielen, müsste Gold dagegen auch über den Widerstand bei 2.387 USD ansteigen. In diesem Fall wäre mit einer Rally ans Allzeithoch und das übergeordnete Kursziel bei 2.460 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)