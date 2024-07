Vor ein paar Tagen habe ich eine Sondersendung von National Geographic gesehen, in der das Verhalten von Haien in allen möglichen Situationen gezeigt wurde, einschließlich der Jagd auf weite Entfernungen aufgrund von Gerüchen, die von verletzten Beutetieren in vielen Kilometern Entfernung abgegeben werden.Es scheint, dass diese Meerestiere in der Lage sind, dem Geruch zu folgen, indem sie ihren Kopf von einer Seite zur anderen schwingen, während sie sich durch das Wasser bewegen und ihre natürliche Schwimmbewegung wiederholen, während sie die Nahrungsquelle aufspüren. Am Zielort angekommen, sind sie in der Regel nicht allein, sondern werden oft von konkurrierenden Haien auf der Suche nach demselben Geruch begleitet, und wenn sie alle den Kadaver eines toten Wals vorfinden, stürzen sie sich massenhaft auf die leblose Kreatur und zerlegen sie bis auf die verstreuten Knochen, Knorpel und Organe.Angesichts der Aktienkurse rund um den Globus (mit besonderem Schwerpunkt auf den US-Märkten), die nach allen Bewertungsmaßstäben zu hoch gehandelt werden, erinnert die Art und Weise, wie sich riesige Gruppen von Social-Media-gesteuerten Anlegern auf die verschiedenen Namen der "Mag Seven" stürzen, an die Art und Weise, wie sich die Bewohner der Tiefsee auf ihre Beute stürzen.Die unerbittliche und wilde Anhäufung von Essbarem durch eine Schar gefräßiger Haie erinnert mich an die Grausamkeit, mit der sich Händler auf der Suche nach sofortiger Bereicherung in den Risikopool stürzen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, wenn es um Verluste geht. Es ist in der Tat diese Selbstgefälligkeit der Anleger, die mich vor einem Markt, der scheinbar keine Obergrenze kennt, so vorsichtig werden lässt.Auffallend während dieser Fressorgien im Meer ist auch die Aktivität des Remoras, eines Saugfisches, der sich außerhalb der Sichtweite und der Kieferlinie der Haie bewegt, normalerweise unter ihnen, um auf Fetzen von Nahrung zu warten, die ihren klaffenden Zähnen entgehen könnten. Sie tun ihr Bestes, um sich während der Raserei zu verstecken. Für die lebhaften Haie sind die Remora uninteressant, da sie Unmengen von Walblubber zu sich nehmen.Sie werden kaum beachtet und bekommen nur wenig zu fressen, während die größeren Raubtiere ihren Willen bekommen. In dieser Hinsicht erinnern sie mich an die Situation, in der wir uns als Goldanleger befinden, die zwar durch die Unterbewertung vor Schaden bewahrt werden, aber aufgrund der Aufmerksamkeit, die den größeren Fischen zuteilwird, auch keine Nahrung erhalten.Es gibt ein wunderbares Buch von Charles Mackay mit dem Titel “Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds“ (Außergewöhnliche populäre Wahnvorstellungen und der Wahnsinn der Massen), in dem der Autor Alchemie, Kreuzzüge, Duelle, Wirtschaftsblasen, Wahrsagerei, Spukhäuser, den Trommler von Tedworth, den Einfluss von Politik und Religion auf die Form von Bärten und Haaren, Magnetiseure (Einfluss der Vorstellungskraft bei der Heilung von Krankheiten), Mord durch Vergiftung, Prophezeiungen, die Bewunderung des Volkes für große Diebe, populäre Torheiten großer Städte und Reliquien entlarvt.Tatsächlich zitierte der legendäre Börsenguru Bernard Baruch Mackay als Grund für seinen Ausstieg aus dem Aktienmarkt kurz vor dem Crash von 1929 im Oktober desselben Jahres. In dem Buch verweist er auch auf drei große Manien des 16. und 17. Jahrhunderts, darunter die holländische Tulpenzwiebelmanie von 1637, die Südseeblase (1711-1720) und die Blase der Mississippi Company (1719-1720).Die Entwicklung an den heutigen Aktienmärkten ist unbestreitbar. Die Bewertungen auf der Grundlage des zyklisch bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (oder CAPE) für den S&P 500 sind heute höher als in der Zeit vor dem Börsencrash von 1929, der der Großen Depression vorausging. Aktien sind nicht "billig", aber die Spekulanten stürzen sich auf alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, und stützen ihre Investitionsentscheidungen eher auf "Geschichten" als auf eine tatsächliche Analyse von Bilanzen oder Gewinn- und Verlustrechnungen.Das Einzige, was für die Manie-Jäger von heute zählt, sind Volumen und Preis, und solange die Märkte von den Zentralbanken und dem Finanzministerium mit voller Kraft stimuliert werden, fließt die dadurch geschaffene Liquidität in eine Handvoll Aktien.Wenn man wie ich in den 1970er Jahren im Bereich der Wertpapieranalyse ausgebildet wurde, wurde einem beigebracht, die Bewertung zu respektieren, da man sich in einer Ära (1966-1982) befand, in der der Dow Jones Industrials im Wesentlichen in einer Spanne von 450 Punkten gehandelt wurde, wobei der Bereich knapp über 1.000 die Obergrenze darstellte.Die Anleger wurden durch den Bärenmarkt von 1973-1974 in eine risikoscheue Mentalität gepresst, die dazu führte, dass 70% der Maklerbranche Lebensmittelmarken beantragte. Zu der Zeit, als ich zugelassener Wertpapierhändler (im Gegensatz zu "Vermögensberater" oder Finanzberater") wurde, hielten weniger als 4% der US-Haushalte Stammaktien (gegenüber 54% heute). Das war das genaue Gegenteil der Bedingungen, mit denen die Anleger heute konfrontiert sind.Vor allem dank 40 Jahren verschwenderischer Ausgaben und der Verhätschelung des Konjunkturzyklus, die es in den 70er Jahren nicht gab, sehen wir uns heute mit einem Umfeld konfrontiert, in dem sowohl Politiker als auch Banker nicht die Arbeitslosenquote oder die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts zur Beurteilung ihrer Effektivität verwenden. Sie verwenden den NASDAQ-Schlusskurs als einziges erforderliches Barometer für die Leistung."Lasst sie Kuchen essen" war das berühmte Zitat von Marie Antoinette, bevor die empörten und hungernden Massen ihr den Kopf abschlugen. Nun, "Lasst sie mit Daytrading Geld verdienen" ist das neue Mantra der 2020er Jahre, wenn sich Inflation und Ungleichheit im ganzen Land ausbreiten. Während die Moderatoren von CNBC jubeln, dass diese Hürden an der Börse abgebaut werden, glaube ich, dass das alles ein Ende hat.Der derzeitige Präsidentschaftswahlkampf veranschaulicht in hohem Maße, warum es zu einer solchen Kluft zwischen den Generationen kommt. Nicht nur, dass der Großteil der von der Fed und dem US-Finanzministerium bereitgestellten Konjunkturmittel den oberen 1% der Einkommensbezieher zugutekommt, sie landen auch im Schoß der Baby-Boomer, die weitgehend für den Aufstieg der beiden Kandidaten verantwortlich sind, von denen einer während des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, während der andere ein Jahr nach dessen Ende zur Welt kam.