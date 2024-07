CME Group: Auch Juni und Q2 2024 liefern neue Rekorde

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX betreibt, veröffentlichte am Dienstag die aktuellen Daten zu den Handelsvolumen am Terminmarkt für den Juni 2024. Den Angaben zufolge wurden im letzten Monat durchschnittlich 25,3 Millionen Kontrakte pro Tag gehandelt, was einer Steigerung von 8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem neuen Rekord entspricht. Im beendeten zweiten Quartal wurden durchschnittlich 26 Millionen Kontrakte pro Tag gehandelt.Am Metallterminmarkt wurden im Juni durchschnittlich 23% mehr Kontrakte pro Tag gehandelt als im Juni 2023. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen betrug dabei 700.000 Kontrakte pro Tag, verglichen mit täglich 866.000 Kontrakten im Mai und 650.000 Kontrakten pro Tag im Juni 2023. Im Juni 2024 stieg erneut vor allem Kupfer mit 14.000 Kontrakten pro Tag, einer Steigerung von 172%. Im gesamten zweiten Quartal lag der Durchschnitt für Metallkontrakte bei 869.000 pro Tag, einem Anstieg von 42%. Die Micro Gold Futures stiegen in der Zeit um 54% auf 122.000 Kontrakte pro Tag.© Redaktion GoldSeiten.de