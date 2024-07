Palladium - Gedämpfte Partystimmung

Nach der Trendwende am anvisierten Abwärtsziel bei 961 USD startete bei Palladium Mitte Juni eine steile, von massiven Korrekturen durchzogene Erholung. Diese trieb den Wert nach einer Gegenbewegung bis 920 USD schließlich über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 993 USD an. Kurzzeitig konnte am Mittwoch sogar schon das Zwischenhoch aus dem Mai bei 1.041 USD überschritten werden. Aktuell konsolidiert man den Anstieg durch eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau.Noch hat die Käuferseite nicht den großen Durchbruch geschafft, auch wenn die Entwicklung der letzten Tage klar bullisch zu sehen ist. Ein Anstieg über 1.041 USD ist weiterhin wahrscheinlich und würde eine Kaufwelle bis 1.083 USD, sowie darüber bereits bis 1.125 bis 1.138 USD entfachen können. Damit hätte die Käuferseite auch im großen Bild die Weichen auf Trendwende gestellt.Abgaben unter 993 USD könnten dagegen bereits wieder für Unsicherheit und eine Korrektur bis 967 USD sorgen. Hier sollten die Bullen allerdings wieder eingreifen und eine Kaufwelle in Richtung 1.041 USD starten. Unter 967 USD käme es dagegen zu einer tiefen Korrektur bis 920 USD, die sogar den Abwärtstrend reaktivieren könnte.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)