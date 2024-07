Soziale Gerechtigkeit und andere Übel

In den Jahren nach COVID haben sich die Angriffe auf das westliche Wertesystem, auf die grundlegenden Ideen und Prinzipien der Aufklärung und auf die Säulen der Zivilisation, die uns all die Freiheiten, die Rechtsstaatlichkeit und das Rechtssystem beschert haben, die wir heute genießen (oder zumindest bis vor kurzem genossen haben), zweifellos beschleunigt und intensiviert.Wichtige und selbstverständliche Ideen wie das Konzept der Leistungsgesellschaft, die Freiheit des Einzelnen, die Redefreiheit und der freie Wettbewerb werden von denjenigen, die die westliche Lebensweise zerstören wollen, als egoistisch, menschenfeindlich und schändlich dargestellt. Die Feinde der Vernunft versuchen seit langem, diese Werte unter dem Deckmantel der "sozialen Gerechtigkeit" durch alle möglichen verdrehten Vorstellungen zu ersetzen.Welche sprachlichen Verrenkungen sie auch immer anstellen, um ihre wahren Ziele zu verbergen, machen Sie sich nichts vor: Das Ziel ist immer die erzwungene Umverteilung von Reichtum, und der Auftrag lautet, nicht Chancengleichheit, sondern Ergebnisgleichheit zu erreichen. Nur so haben sie die Chance, sich zu profilieren, denn das ist der einzige Weg. Nicht durch Leistung, nicht durch Verstand und schon gar nicht durch harte Arbeit, sondern dadurch, dass sie jeden, der besser ist, auf ihr Niveau herunterholen.Es ist natürlich keine Überraschung, dass Gewalt und Zwang absolut notwendig sind, um diese giftigen Ideen tatsächlich durchzusetzen. Nichts, was der menschlichen Natur so sehr zuwiderläuft, kann anders umgesetzt werden. Vielleicht war die Pandemie deshalb ein solcher Katalysator für die Ausbreitung und Verwurzelung dieses Wahnsinns. Die Befürworter haben klar erkannt, wie formbar und gehorsam die Allgemeinheit sein kann, wenn sie bedroht wird. Wenn sie bereit sind, sich einsperren zu lassen, sich impfen zu lassen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten, ihre eigenen Kinder an diesem Zirkus teilnehmen zu lassen, um nicht beschämt und geächtet zu werden, was sind sie dann noch bereit, zu tun?Es ist auch kein Wunder, dass Staatsrechtler aller Couleur die Argumente und Maßnahmen der "sozialen Gerechtigkeit" so eifrig übernehmen und unterstützen. Gibt es einen besseren Weg, die Menschen zu kontrollieren, abweichende Meinungen zu unterdrücken und die Macht noch weiter zu zentralisieren, als den Autoritarismus in die Fahne der Tugend zu hüllen und ihn als wesentlich für das "größere Wohl" zu vermarkten? Nur ein Psychopath würde gegen Ideen wie "Gleichheit" oder "Solidarität" sein!In dem folgenden Artikel skizziert Fernando del Pino Calvo Sotelo , einer meiner Lieblingsdenker und einer der wortgewandtesten Autoren, die mir je begegnet sind, auf elegante und rationale Weise die Perversion der Logik, die die ideologische Plage der "sozialen Gerechtigkeit" unterstreicht, und die vielen Gefahren, die damit einhergehen.© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 26.06.2024 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.