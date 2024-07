Dubiose Bitcoin-Verkäufe & Wagenknecht spielt falsch?!

Die deutsche Wirtschaft schwächt sich immer weiter ab, die Bürger klagen über sich verschlechternde Lebensbedingungen.Bitcoin kam in den letzten Wochen unter Druck und ein Grund kann die deutsche Bundesregierung sein, die durch Beschlagnahme von 50.000 BTC der Ex-Eigentümer von movie2k.to in deren Besitz kam. Laut ZeroHedge sollen sie jetzt über mehrere Börsen verkauft werden. Eine längerfristige Strategie sei nicht zu erkennen.Würde das BSW mit den Grünen koalieren, um die AfD in Thüringen und Sachsen von der Regierung fernzuhalten? Einige Aussagen von Sahra Wagenknecht und Katrin Göring-Eckardt, über die die Sächsische Zeitung am 4.7. berichtet, können so ausgelegt werden. Kurz später wird der entsprechende Artikel abgeändert und eine Zusammenarbeit erscheint jetzt unwahrscheinlich. Ein Schelm...Frieden in der Ukraine und Verhandlungen, sollte das nicht der größte gemeinsame Nenner sein?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)